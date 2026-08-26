Phục dựng di vật ảnh cô gái - hé mở hy vọng xác định danh tính mộ liệt sỹ

Trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, Đội lấy mẫu ADN số 1 và số 3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã phát hiện nhiều di vật, trong đó có một bức ảnh chân dung đã bị hư hỏng.

Sáng 26/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết sau khi được cơ quan chuyên môn phục dựng, hình ảnh một cô gái trẻ đã hiện lên khá rõ, mở thêm manh mối để tìm kiếm thông tin về liệt sỹ.

Khi được phát hiện, bức ảnh đã ố màu, bám đất, nhiều chi tiết bong tróc sau thời gian dài nằm trong phần mộ. Qua phục dựng, có thể quan sát người trong ảnh là một cô gái còn khá trẻ, tóc rẽ ngôi, trên tóc có nhiều kẹp, mặc áo sẫm màu. Hiện, chưa xác định được cô gái trong ảnh là ai và có mối quan hệ như thế nào với liệt sỹ.

Tuy nhiên, việc bức ảnh được lưu giữ cùng hài cốt có thể là một manh mối quan trọng để thân nhân, đồng đội và người quen nhận diện, cung cấp thêm thông tin cho cơ quan chức năng.

Ngoài bức ảnh, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện nhiều vật dụng cá nhân như lược, dây thắt lưng và một số di vật khác. Các hiện vật được ghi nhận theo từng vị trí phần mộ, bảo quản phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết theo số liệu cập nhật đến ngày 25/8/2026, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hà Tiên, lực lượng làm nhiệm vụ đã mở 1.608 phần mộ, trong đó lấy được 1.280 mẫu sinh phẩm ADN; 328 phần mộ không lấy được mẫu. Trong số này có 117 mộ không có hài cốt, 196 trường hợp mẫu mủn mục, vỡ vụn và 15 trường hợp mẫu lẫn nhiều hài cốt.

Trên phạm vi toàn tỉnh An Giang, đến ngày 25/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã mở 4.368 phần mộ, lấy được 3.233 mẫu sinh phẩm ADN, trong đó 1.135 phần mộ không lấy được mẫu. Đến nay, 1.133 mẫu đã được bàn giao, còn 2.100 mẫu chưa bàn giao.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang mong thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh, đồng đội và người dân quan sát kỹ bức ảnh gốc, ảnh sau phục dựng và các di vật được tìm thấy.

Nếu nhận ra cô gái trong ảnh hoặc có thông tin liên quan đến liệt sỹ được an táng, quy tập tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hà Tiên, đề nghị cung cấp thông tin, hình ảnh, giấy tờ hoặc những tư liệu còn lưu giữ để cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang qua số điện thoại: 0976 222 525./.

Đà Nẵng: Từ bức ảnh trong phần mộ, hé mở danh tính liệt sỹ Ngày 22/8, từ một bức ảnh chân dung được tìm thấy trong phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tam Thái (Đà Nẵng), cơ quan chức năng đã từng bước làm rõ danh tính liệt sỹ đã hy sinh gần 60 năm trước.

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