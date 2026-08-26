An Giang hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia

Sáng 26/8, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Kep tổ chức Lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn 26, mùa khô 2026-2027.

Dự lễ ký kết phía tỉnh An Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh cùng các thành viên Ban Chuyên trách và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan. Phía tỉnh Kep có ông Bun Dôn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh cùng đại diện các cơ quan, lực lượng chức năng của tỉnh.

Tại buổi lễ, hai bên trao đổi kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và thống nhất tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K92, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang khảo sát, thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Kep trong mùa khô 2026-2027. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo Ban Chuyên trách tỉnh An Giang, kể từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 28/8/2000, hai đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 4.414 hài cốt liệt sỹ tại 6 tỉnh của Campuchia. Riêng trên địa bàn tỉnh Kep, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 91 hài cốt liệt sỹ, trong đó mùa khô 2025-2026 quy tập được 12 hài cốt liệt sỹ.

Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh, trân trọng cảm ơn lãnh đạo, chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kep đã dành sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K92 thực hiện nhiệm vụ trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh do địa hình, địa vật có nhiều thay đổi, đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy; vì vậy tỉnh An Giang mong muốn tỉnh Kep tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thu thập thông tin, xác định địa bàn, vị trí để công tác tìm kiếm đạt kết quả cao nhất.

Dịp này, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang trao tặng quà hữu nghị cho Ban Chuyên trách tỉnh Kep và các lực lượng có liên quan đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Qua đó, tiếp tục góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh An Giang-Kep.

Cũng trong chuyến công tác, Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang, thừa ủy quyền của Ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam, trao 20.000 USD hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Kep phục vụ công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2026-2027; đồng thời trao quà hữu nghị cho các lực lượng liên quan.

Lễ ký kết tiếp tục khẳng định trách nhiệm, quyết tâm của hai tỉnh trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sỹ; đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa An Giang-Kep, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia ngày càng bền chặt./.

Đón 173 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia trở về với đất mẹ Với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sỹ các Đội K đã vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân Campuchia để hoàn thành nhiệm vụ được giao.