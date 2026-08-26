Mùa Vu Lan ở Cố đô Huế: Lan tỏa lòng hiếu kính, tri ân và sẻ chia

Mùa Vu Lan năm 2026 đã về, Cố đô Huế như chậm lại trong sắc trầm mặc của những ngôi chùa cổ, tiếng chuông ngân giữa chiều sâu văn hóa và những câu chuyện về đạo hiếu được trao truyền qua bao thế hệ.

Ở Huế, Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà còn trở thành mùa của lòng biết ơn, của sự sẻ chia và những hành động hướng về cộng đồng.

Trong đời sống tinh thần của người dân Huế, Phật giáo từ lâu có sự gắn bó sâu sắc với văn hóa, nếp sống và tâm hồn con người. Vì thế, mỗi mùa Vu Lan, không gian Cố đô lại mang một sắc thái rất riêng.

Từ những ngôi chùa nằm giữa lòng thành phố đến các làng quê, người dân thành kính đến chùa lễ Phật, cầu bình an cho cha mẹ, tưởng nhớ những người đã khuất và nhắc nhau về Vu Lan báo hiếu, tri ân những người có công với đất nước.

Đưa con nhỏ đến Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa tham dự Lễ Vu Lan, chị Lê Uyên Phương chia sẻ: "Trong nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, mùa Vu Lan càng trở thành một khoảng lặng cần thiết để mỗi người nhìn lại những gì mình đang có và nhận ra giá trị của tình thân. Đó cũng là lý do tôi luôn cùng con nhỏ đi Lễ Vu Lan, với mong muốn con thấu hiểu lòng hiếu kính."

Với nhiều người, ý nghĩa của Vu Lan không nằm ở sự cầu kỳ của nghi lễ mà trước hết ở sự chuyển hóa trong mỗi con người. Biết yêu thương khi cha mẹ còn bên mình; biết trân trọng những người đã hy sinh cho mình, cho quê hương, cho Tổ quốc, biết sống có trách nhiệm với cộng đồng; đó chính là cách để tinh thần Lễ Vu Lan hiện diện trong đời sống hôm nay.

Anh Lê Phương, 47 tuổi, phường Thủy Xuân, thành phố Huế chia sẻ, một nén hương dâng lên bàn thờ gia tiên, một bữa cơm sum họp, một cuộc điện thoại hỏi thăm cha mẹ hay đơn giản là sự hiện diện bên người thân đều có thể trở thành cách thể hiện lòng hiếu kính trong mùa Vu Lan.

Nhân dịp Đại Lễ Vu Lan 2026, anh Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ cùng cán bộ Tổ dân phố 13, phường Thủy Xuân đã kết nối với Hội thiện nguyện Hương Từ Bi và Đại đức Thích Pháp Từ, trao 100 suất quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật ở các Tổ dân phố 11, 12, 13, 14 và 15.

Anh Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ, điều đáng quý trong mùa Vu Lan là tinh thần hiếu đạo không dừng lại ở phạm vi gia đình mà được mở rộng thành tình thương đối với cộng đồng.

Lễ cúng dường nhân Đại lễ Vu Lan 2026 ở Chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Những phần quà có thể không lớn nhưng phía sau đó là sự quan tâm. Một suất cơm miễn phí, một phần quà nhỏ, một chuyến thăm hỏi hay những hoạt động hỗ trợ người yếu thế đều mang theo thông điệp rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Đó cũng chính là sự tiếp nối của tinh thần hiếu đạo. Khi con người biết yêu thương cha mẹ, họ dễ mở rộng lòng mình để yêu thương những người xung quanh. Từ tình thân, lòng nhân ái được lan tỏa thành trách nhiệm với cộng đồng.

Thời gian qua, nhiều chùa, tổ chức, nhóm thiện nguyện và phật tử ở thành phố Huế tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 vừa qua, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế phối hợp với các đơn vị, trao 50 suất quà đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách; đồng thời thăm và tặng quà cho các em học sinh ở xã miền núi A Lưới 4.

Ngoài ra, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế còn hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết và an sinh xã hội.

Thông qua các hoạt động thiết thực này, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần từ bi của đạo Phật, cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng nhân ái, văn minh và phát triển.

Ở thành phố Huế, Đại lễ Vu Lan năm nay diễn ra từ ngày 11-15/7 âm lịch (nhằm ngày 23-27/8/2026) với nhiều nghi lễ truyền thống của Phật giáo Cố đô như khai kinh, tụng kinh, cúng dường.

Trong đó, ngày 14/7 (nhằm ngày 26/8), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570 tại Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa.

Dịp này, đồng loạt các tổ đình, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường ở thành phố Huế trang hoàng cờ hoa, thỉnh chuông, tụng kinh nhằm nhắc nhở phật tử, biết rõ công ơn to lớn của đấng sinh thành, dưỡng dục.

Tại các chùa lớn như Bảo Quốc, Từ Hiếu, Tổ đình Tường Vân… hàng trăm người dân đến cầu nguyện, thắp nén hương để bày tỏ lòng thành kính.

Trong không gian cổ kính, tiếng chuông chùa hòa cùng tiếng tụng kinh tạo thêm sự thanh tịnh. Có người đến chùa để cầu mong cha mẹ mạnh khỏe, sống thọ, cũng có người đến cửa Phật để có khoảng bình yên giữa những bộn bề cuộc sống.

Ở mỗi ngôi chùa trong mùa Vu Lan, những cánh hoa hồng được cài lên ngực áo trở thành hình ảnh quen thuộc. Hoa hồng đỏ dành cho những người còn cha mẹ, hoa hồng trắng dành cho người đã mất cha hoặc mẹ. Dù màu hoa khác nhau, thông điệp chung vẫn là sự nhắc nhớ về tình mẫu tử, phụ tử và lòng biết ơn.

Mùa Vu Lan ở Huế, tiếng chuông chùa ngân lên như một lời nhắc nhở: Hãy biết yêu thương khi còn có thể và biết trao đi những điều tốt đẹp cho cuộc đời./.

Vu lan từ truyền thống đến hành trình tri ân và sẻ chia Từ một nghi lễ mang đậm dấu ấn Phật giáo, Vu Lan theo thời gian đã hòa vào đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, trở thành một dịp giàu ý nghĩa đạo đức và nhân văn.