Ngày 26/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao quyết định đầu tư cho 16 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 16.075 tỷ đồng.

Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như y tế, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, bảo vệ môi trường, thương mại, dịch vụ, du lịch, khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế quan trọng khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chúc mừng các nhà đầu tư, đồng thời cảm ơn sự tin tưởng, lựa chọn Quảng Ninh là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh đây không chỉ là những con số về vốn đầu tư mà mỗi dự án là một cam kết, một công trình, một năng lực sản xuất mới và một nguồn lực mới cho sự phát triển của Quảng Ninh.

Đặc biệt, trong bối cảnh Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu cao hơn và đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư càng có ý nghĩa quan trọng. Quảng Ninh xác định rõ doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm của hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh.

Tỉnh cũng mong muốn các nhà đầu tư nhanh chóng biến các cam kết đầu tư thành những công trình, dây chuyền sản xuất, sản phẩm và giá trị kinh tế - xã hội cụ thể.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho 16 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 16.075 tỷ đồng. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Tỉnh Quảng Ninh cam kết đồng hành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án; đồng thời cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án; hỗ trợ trong khuôn khổ pháp luật; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm các dự án được triển khai đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đúng quy định và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài nguyên.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phải chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ; thực hiện đúng tinh thần “đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;” nhất là đối với các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng, môi trường, hạ tầng và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tỉnh Quảng Ninh mong muốn các nhà đầu tư trở thành những đối tác lâu dài của tỉnh, cùng tỉnh kiến tạo môi trường phát triển mới, xây dựng nền kinh tế năng động, hiện đại, xanh và bền vững. Tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật./.

Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió trên biển đầu tiên Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 có công suất thiết kế 50 MW, được triển khai tại khu vực biển gần bờ thuộc đặc khu Cô Tô với tổng vốn đầu tư trên 2.364 tỷ đồng.

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