Nghị quyết 57-NQ/TW: Ứng dụng AI, tăng tốc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai

Phú Thọ đang huy động đồng bộ các lực lượng, tập trung chuẩn hóa, đối soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong đợt cao điểm 180 ngày, hướng tới xây dựng dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, tạo nền tảng phục vụ chuyển đổi số, quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh hiện có 1.348.538 thửa đất trong cơ sở dữ liệu đất đai. Tính đến cuối 8/2026, có 926.308 thửa được chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ ba khối thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét, đạt 68,69%.

Đây là những dữ liệu đã hoàn thiện về mặt kỹ thuật, đủ điều kiện tiếp tục đối soát với dữ liệu dân cư và đồng bộ lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo bộ tiêu chí kỹ thuật mới của Cục Quản lý đất đai, tỉnh có 738.472 thửa đáp ứng đầy đủ tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống," đạt 54,76% tổng số thửa trong cơ sở dữ liệu.

Tuy nhiên, hiện còn 610.066 thửa chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chí “đúng - đủ - sạch-sống.”

Trong số này, 187.836 thửa đã đồng bộ đầy đủ ba khối thông tin nhưng chưa hoàn thành đối soát dữ liệu dân cư; 422.230 thửa chưa đồng bộ đầy đủ dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, một trong những khó khăn lớn hiện nay là dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, với mẫu Giấy chứng nhận và thành phần hồ sơ không đồng nhất.

Trong khi đó, bộ tiêu chí kỹ thuật mới đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn về số tờ, số thửa, cấu trúc hồ sơ quét và các trường thông tin trên Giấy chứng nhận.

Việc đối soát tờ, thửa giữa bản đồ 299 và bản đồ địa chính mới tại một số địa bàn cũng còn nhiều vướng mắc.

Cùng với đó, nguồn nhân lực chuyên sâu về xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai và công nghệ thông tin còn hạn chế. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phải đồng thời giải quyết khối lượng lớn thủ tục hành chính thường xuyên và thực hiện nhiệm vụ của chiến dịch, tạo áp lực không nhỏ về nhân lực và tiến độ.

Theo ông Hoàng Xuân Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, để tháo gỡ các điểm nghẽn, Sở đang duy trì trụ sở chỉ huy và 8 Tổ công tác, phân công cán bộ “bám địa bàn” theo cụm xã để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh chuẩn hóa theo bộ tiêu chí kỹ thuật mới, ứng dụng công cụ xử lý dữ liệu hàng loạt, phối hợp khắc phục lỗi phần mềm và ổn định việc đồng bộ dữ liệu lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Cùng với xử lý dữ liệu trên hệ thống, Sở cũng đang phối hợp đẩy mạnh thu thập, bổ sung Giấy chứng nhận và thông tin CCCD tại những địa bàn còn tồn đọng; rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với đất do tổ chức và Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn kết quả và tiến độ với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, địa phương.

Sau 180 ngày, Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành danh mục ba nguồn dữ liệu đất đai trên tỉnh; làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu; xây dựng bộ dữ liệu hiện trạng từ đo đạc, chỉnh lý và ảnh LiDAR; hoàn thành danh sách các thửa đất được đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời hình thành quy trình vận hành, cập nhật và khai thác dữ liệu lâu dài.

Ông Phan Trong Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong đợt cao điểm này, tỉnh đã huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị, các sở, ngành, chính quyền địa phương, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, lực lượng Công an, các đơn vị tư vấn, thi công và người dân tham gia chuẩn hóa, đối khớp và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh.

Trọng tâm là xử lý đồng bộ ba nhóm nguồn dữ liệu gồm dữ liệu số đang vận hành tại Văn phòng Đăng ký đất đai, dữ liệu đo đạc bản đồ địa chính qua các thời kỳ và dữ liệu tại các khu vực chưa được đo đạc hoặc cần đo đạc, chỉnh lý mới.

Tỉnh đặt ra mục tiêu 100% xã, phường tổ chức đợt cao điểm thu thập tài liệu, kê khai, đăng ký đất đai; 100% chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn thành kiểm kê dữ liệu đang vận hành và dữ liệu tồn đọng; 100% dữ liệu hiện có được phân nhóm theo trạng thái xử lý; đồng thời rà soát toàn bộ các dự án đang triển khai để xác định tiến độ, khối lượng, khó khăn, vướng mắc và phương án tăng tốc thực hiện.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; đồng thời chuẩn hóa dữ liệu theo yêu cầu “đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung.”

Dữ liệu đất đai phải được số hóa, kết nối, chia sẻ liên thông, bảo đảm an toàn, bảo mật và cập nhật thường xuyên theo thời gian thực.

Đáng chú ý, kế hoạch gắn nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai với quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Tỉnh sẽ ứng dụng phần mềm AI LIS và nền tảng AIL OS/AI dùng chung để hỗ trợ rà soát, phân nhóm dữ liệu, phát hiện lỗi, đối khớp thông tin giữa thửa đất, chủ sử dụng đất, hồ sơ pháp lý, dữ liệu dân cư, dữ liệu thuế và dữ liệu thế chấp./.

Sổ đỏ trên VNeID cần nền tảng dữ liệu đất đai chính xác Việc tích hợp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID đang được đẩy mạnh, mở ra khả năng giảm giấy tờ, giảm kê khai và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.