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ECB nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng 9

Vào tháng 6, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã lần đầu tiên nâng lãi suất sau gần ba năm, nhằm ngăn chặn nguy cơ giá năng lượng tăng cao do xung đột lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế.

Khánh Ly
Trụ sở ECB ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trụ sở ECB ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các nguồn thạo tin, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã sẵn sàng nâng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo diễn ra vào tháng 9 tới nhằm kiềm chế những hệ lụy từ cuộc chiến tại Iran.

Tuy nhiên, họ không muốn đưa ra tín hiệu về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sau thời điểm đó.

Trước đó, vào tháng 6, ECB đã lần đầu tiên nâng lãi suất sau gần ba năm, nhằm ngăn chặn nguy cơ giá năng lượng tăng cao do xung đột lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế.

Các nguồn tin cho hay giới chức ECB cho rằng đã đến lúc phải tiếp tục điều chỉnh lãi suất chính sách từ mức 2,25% lên 2,50%, trong bối cảnh lạm phát đang ở mức tiệm cận 3%, cuộc xung đột tại Iran vẫn diễn biến phức tạp và nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang cho thấy khả năng chống chịu tốt.

Các nguồn tin cho biết thêm, đợt tăng lãi suất này vốn đã nằm trong kịch bản dự báo kinh tế tháng 6 của ECB.

Động thái này nhằm phát đi tín hiệu rõ ràng về quyết tâm của ngân hàng trung ương trong việc ngăn kịch bản lạm phát phi mã từng xảy ra sau xung đột Nga-Ukraine năm 2022 tái diễn.

Theo các nguồn tin, giới chức ECB chỉ ra rằng giá khí đốt tự nhiên gia tăng, cùng với giá xăng bán lẻ ở mức cao, là những động lực chính thúc đẩy lạm phát.

Bên cạnh đó, các nhà hoạch định chính sách cũng lập luận rằng nền kinh tế Eurozone đang tăng trưởng tốt hơn dự đoán, thể hiện qua các dữ liệu sản lượng và khảo sát doanh nghiệp.

Điều này cho thấy những nỗ lực của ECB nhằm kiểm soát đà tăng giá không gây ra quá nhiều áp lực lên các hoạt động kinh tế.

Mặt khác, các dự đoán về lạm phát dài hạn vẫn duy trì ổn định quanh mức mục tiêu 2% của ECB, và các quan chức ngân hàng này nhận thấy chưa cần phải đưa ra định hướng về việc thắt chặt thêm chính sách trong kỳ họp tháng 9.

Dù vậy, thị trường tài chính hiện vẫn dự báo sẽ có thêm một đến hai đợt tăng lãi suất nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ECB #Chính sách tiền tệ của ECB #Lãi suất ECB
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