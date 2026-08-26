Chứng khoán ngày 26/8: VN-Index vượt xa mốc 1.800 điểm nhờ nhóm vốn hóa lớn

Thị trường chứng khoán có phiên tăng điểm mạnh khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt bứt tốc.

VN-Index vượt xa mốc 1.800 điểm trong bối cảnh thông tin FTSE Russell công bố tỷ trọng dự kiến của Việt Nam trong rổ FTSE Emerging All Cap Index tạo thêm kỳ vọng về dòng vốn quốc tế.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/8, VN-Index tăng 29,91 điểm lên 1.821,32 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 731 triệu cổ phiếu, tương ứng trên 19.882 tỷ đồng. Toàn sàn có 182 mã tăng giá, 125 mã giảm giá và 68 mã đi ngang.

HNX-Index giảm 0,69 điểm xuống 281,96 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 47,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 822,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 79 mã tăng giá, 63 mã giảm giá và 59 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 0,11 điểm lên 126,89 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 16,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 252,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 125 mã tăng giá, 75 mã giảm giá và 91 mã đi ngang.

Động lực lớn nhất của thị trường đến từ nhóm VN30 khi có tới 25 mã tăng giá và chỉ 2 mã giảm. TCB tăng kịch trần, trong khi VIC tăng 4,31%. Các cổ phiếu tăng giá còn lại trong rổ VN30 đều dưới 3%.

Diễn biến tích cực của nhóm vốn hóa lớn giúp VN-Index vượt qua mốc 1.800 điểm sau nhiều phiên chỉ số liên tục thử thách nhưng chưa thể chinh phục vùng điểm này.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng giao dịch tích cực khi BSR, OIL, POS, PTV, PVB, PVC, PVD và PVS đều tăng giá. Ở chiều ngược lại chỉ còn PLX và TOS giảm.

Tại nhóm ngân hàng và chứng khoán sắc xanh chiếm ưu thế với SSI tăng 1,88%, VIX tăng 1,77%, TCX tăng 3,6%, VND tăng 0,9% và HCM tăng 0,95%.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng giá như VPI tăng 4,15%, TCH tăng 2,65%, CEO tăng 2,26%, DXG tăng 2,12%, NLG tăng 2,08% và KDH tăng 1,1%.

Dòng tiền cũng hướng vào nhiều nhóm ngành khác. FPT tăng 2,69%, HPG tăng 1,15%, GVR tăng 2,77%, PVS tăng 3,95% và MWG tăng 2,17%.

Khối ngoại bán ròng 42,62 tỷ đồng trên sàn HOSE với khối lượng bán ròng 12,93 triệu cổ phiếu. Trên HNX, khối ngoại mua ròng 45,87 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM cũng mua ròng hơn 10,8 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, dòng tiền trong nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong việc duy trì đà tăng và hấp thụ lượng cổ phiếu do khối ngoại bán ra.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Một trong những thông tin được quan tâm trong phiên là việc FTSE Russell lần đầu đưa ra tỷ trọng dự kiến cụ thể của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index sau khi hoàn tất lộ trình nâng hạng.

Theo tài liệu FAQ phiên bản 1.3 được FTSE Russell công bố tối 25/8 theo giờ Hà Nội, Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu được đưa vào hệ thống chỉ số FTSE Global Equity Index Series từ ngày 21/9/2026. Quá trình này được chia thành bốn giai đoạn và kéo dài tới tháng 9/2027.

Khi hoàn tất toàn bộ quá trình, chứng khoán Việt Nam có thể chiếm 0,488% FTSE Emerging All Cap Index. Trong giai đoạn đầu tiên vào tháng 9/2026 với 10% tỷ trọng đầu tư, tỷ trọng dự kiến của Việt Nam ở mức 0,049%.

Theo FTSE Russell, kết quả đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 xác nhận Việt Nam đáp ứng các yêu cầu để được tái phân loại từ Frontier lên Secondary Emerging từ tháng 9 năm nay. FTSE ghi nhận những tiến triển trong xây dựng mô hình môi giới toàn cầu cùng các thay đổi liên quan đến Thông tư 08/2026/TT-BTC và cơ chế giao dịch không yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải có đủ tiền trước khi đặt lệnh.

Quá trình gia nhập FTSE GEIS sẽ được thực hiện qua bốn đợt. Đợt đầu tiên diễn ra trong kỳ rà soát tháng 9/2026 với 10% tỷ trọng có thể đầu tư của các cổ phiếu Việt Nam được đưa vào chỉ số. Đến tháng 3/2027 tỷ trọng tích lũy lên 30%, sau đó tăng lên 65% trong tháng 6/2027 và 100% vào tháng 9/2027 nếu quá trình diễn ra đúng kế hoạch.

Căn cứ giá đóng cửa ngày 21/8/2026 và cơ cấu chỉ số dự kiến có hiệu lực từ 21/9, Việt Nam được ước tính chiếm 0,049% FTSE Emerging All Cap trong giai đoạn 10% đầu tiên và 0,488% khi hoàn tất 100%.

Với FTSE Emerging Index, tỷ trọng tương ứng là 0,0310% và 0,3089%. Trong FTSE Global All Cap, Việt Nam đi từ 0,0049% lên 0,0490%, còn trong FTSE All-World là từ 0,0031% lên 0,0311%.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải, dòng vốn thụ động dự kiến không vào thị trường cùng lúc mà được phân bổ theo nhiều giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Việc chia nhỏ lộ trình giúp thị trường có thêm thời gian hấp thụ dòng tiền và hạn chế biến động mạnh quanh các kỳ tái cơ cấu. Tuy nhiên, quy mô vốn thụ động chỉ là một phần của câu chuyện nâng hạng.

Ông Thomas Nguyen, Giám đốc Thị trường nước ngoài của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) cho rằng, việc nâng hạng quan trọng hơn ở sự chuyển đổi của thị trường vốn Việt Nam và những thay đổi được cơ quan quản lý cùng các thành viên thị trường thực hiện để đạt kết quả này.

Theo ông Thomas Nguyen, nhà đầu tư quốc tế vẫn cần chứng kiến cơ sở hạ tầng thị trường mới vận hành ổn định trong thực tế, đồng thời quan tâm đến dư địa sở hữu nước ngoài, thanh khoản và lượng cổ phiếu thực tế có thể tiếp cận tại từng doanh nghiệp.

Việc công bố thông tin bằng tiếng Anh nhất quán, nâng cao hoạt động quan hệ nhà đầu tư và tiêu chuẩn quản trị cũng là những yếu tố được các tổ chức đầu tư quốc tế quan tâm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đáng chú ý, ông Thomas Nguyen cho rằng trong giai đoạn đầu, 27 cổ phiếu thành phần sẽ trực tiếp đón nhận lực cầu từ các quỹ thụ động. Nhóm này có thể được hưởng lợi từ thanh khoản cao hơn và mức độ quan tâm lớn hơn của các tổ chức nghiên cứu quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Thomas Nguyen, sự quan tâm của dòng vốn tổ chức không nhất thiết dừng ở 27 doanh nghiệp. Khi đã hiện diện tại Việt Nam, các nhà quản lý quỹ chủ động có thể tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở phạm vi rộng hơn dựa trên triển vọng tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng quản trị, thanh khoản và định giá.

Ở góc độ này, các doanh nghiệp chưa nằm trong chỉ số vẫn có cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế nếu cải thiện tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, dư địa sở hữu nước ngoài, chất lượng công bố thông tin và thanh khoản.

Theo SSI, bản chất của câu chuyện nâng hạng không chỉ nằm ở quy mô vốn hóa hay biến động giá cổ phiếu mà còn ở mức độ thị trường trở nên có thể tiếp cận đối với dòng vốn quốc tế.

Trong kịch bản tích cực, tỷ trọng Việt Nam trong các bộ chỉ số toàn cầu có thể tiếp tục tăng khi tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng được cải thiện, xuất hiện thêm doanh nghiệp vốn hóa lớn đủ điều kiện chỉ số, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài thuận lợi hơn và dư địa sở hữu nước ngoài được mở rộng.

Kỳ rà soát FTSE vào tháng 3/2027 sẽ là một mốc quan trọng để kiểm chứng diễn biến này. Về dài hạn, khả năng Việt Nam tăng tỷ trọng trong các bộ chỉ số và thu hút dòng vốn quốc tế sẽ phụ thuộc vào tiến trình cải cách thị trường sau khi chính thức được nâng hạng./.

VN-Index bật tăng hơn 11 điểm sau thông tin FTSE lượng hóa tỷ trọng Việt Nam Sau những phút rung lắc đầu phiên, thậm chí có thời điểm VN-Index lùi về sát mốc tham chiếu, đến 9 giờ 30 phút, chỉ số nhanh chóng đảo chiều tăng. Đến 9 giờ 40 phút, VN-Index tăng hơn 11 điểm.

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