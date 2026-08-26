Chứng khoán châu Á tăng điểm trước những hy vọng mới tại Trung Đông

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 26/8 trước những tín hiệu tích cực từ Trung Đông, trong bối cảnh giới giao dịch đang chờ đợi kết quả kinh doanh của Nvidia cùng dữ liệu lạm phát quan trọng từ Mỹ.

Những tín hiệu ngoại giao mới hướng tới chấm dứt cuộc khủng hoảng Trung Đông đã thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường. Mặc dù Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Nhà Trắng đang phát động một chiến dịch kinh tế chống lại Iran và các đối tác thương mại của nước này, các biện pháp được đưa ra lại được đánh giá là nhẹ hơn so với những lo ngại trước đó.

Chuyên gia Jason Wong thuộc tổ chức tài chính BNZ nhận định động thái trên phản ánh tâm lý thị trường rằng chiến lược mới nhất của Mỹ nói trên có thể sẽ đưa Iran trở lại bàn đàm phán và giúp giải quyết xung đột.

Những bình luận này xuất hiện trong bối cảnh các nhà trung gian hòa giải từ Pakistan cho biết đã có những cuộc đàm phán tích cực với Tổng thống Iran vào đầu tuần này.

Bên cạnh đó, phiên này, giá dầu thô giảm khoảng 2%, đưa giá dầu Brent lùi sâu xuống dưới mốc 90 USD/thùng. Diễn biến này giúp giải tỏa áp lực lên các thị trường sau khi đợt tăng vọt tuần trước làm dấy lên lo ngại lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài của Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 2007.

Lợi suất trái phiếu tại Mỹ hạ nhiệt cùng triển vọng về các cuộc đàm phán ở Trung Đông đã mang lại động lực cần thiết cho thị trường chứng khoán. Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,6% lên 66.262,16 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0,5% lên 25.635,91 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải ghi thêm 0,6% lên 6.912,52 điểm. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Seoul, Wellington, Đài Bắc, Mumbai, Bangkok và Jakarta.

Dù vậy, các nhà phân tích nhận định tranh chấp thương mại âm ỉ giữa Mỹ và Canada vẫn đang gây ra một số bất định. Ngoài ra, sự kiện lớn được chú ý nhất trong tuần này là báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của tập đoàn Nvidia, dự kiến công bố vào ngày 26/8.

“Gã khổng lồ” sản xuất chip này đã trở thành thước đo quan trọng của mùa báo cáo tài chính, khi giới đầu tư dựa vào đó để đánh giá làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) - yếu tố đã đẩy các thị trường lên mức kỷ lục trong hai năm qua.

Thị trường cũng đang chờ đợi Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), để có thêm manh mối về định hướng lãi suất của Mỹ.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index tăng 29,91 điểm (1,67%) lên 1.821,32 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0,69 điểm (0,24%) xuống 281,96 điểm./.

Phố Wall tăng điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi Chốt phiên 25/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 160,24 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 24,38 điểm trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 171,11 điểm.