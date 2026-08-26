Visa: Ba chuyển dịch lớn của kỷ nguyên thanh toán số an toàn

Trong bối cảnh gian lận ngày càng tinh vi và AI đang tái định hình thương mại toàn cầu, Công ty công nghệ thanh toán điện tử - Visa cho rằng bảo mật thanh toán không còn chỉ là công cụ phòng vệ mà đã trở thành nền tảng xây dựng niềm tin, thúc đẩy đổi mới và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Sự phát triển của AI đang làm thay đổi cục diện tài chính toàn cầu, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với quản trị rủi ro. Tại châu Á - Thái Bình Dương, các hình thức gian lận ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp, tận dụng AI và tự động hóa để mở rộng quy mô tấn công. Cùng với sự bùng nổ của thương mại số, những thay đổi này khiến các phương thức phòng vệ truyền thống không còn đủ hiệu quả.

Theo Visa, các tổ chức đang chuyển từ mô hình phòng vệ đơn lẻ sang quản trị rủi ro chủ động dựa trên dữ liệu, phân tích và công nghệ tiên tiến. Đồng thời, tăng cường hợp tác giữa các thành viên trong hệ sinh thái thanh toán cũng trở thành yếu tố quan trọng nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các rủi ro mới. Khi an toàn và bảo mật trở thành nền tảng của niềm tin khách hàng, quản trị rủi ro không chỉ giúp giảm thiểu tổn thất mà còn tạo lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Theo bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, bảo mật không chỉ dừng ở việc ngăn chặn gian lận mà còn là xây dựng hạ tầng thanh toán có khả năng thích ứng và chống chịu ngay từ nền tảng. Thông qua hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái, Visa hướng tới kiến tạo môi trường thanh toán số an toàn, tin cậy, giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng tự tin tham gia nền kinh tế số.

Visa nhấn mạnh ba xu hướng sẽ định hình tương lai của an ninh thanh toán và đổi mới tài chính.

Đầu tiên chuyển từ phòng chống gian lận sang quản trị rủi ro chủ động bằng AI và phân tích hành vi. Khi các đối tượng gian lận sử dụng AI, tự động hóa và mạng lưới phối hợp để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi hơn, các tổ chức tài chính cần ứng dụng phân tích dữ liệu, xác thực danh tính và phân tích hành vi để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, ứng phó linh hoạt với các mối đe dọa mới mà vẫn đảm bảo trải nghiệm thanh toán thuận tiện.

Theo Visa, hiệu quả quản trị rủi ro ngày nay không chỉ được đo bằng số vụ gian lận được ngăn chặn mà còn ở khả năng bảo vệ khách hàng và duy trì niềm tin đối với thanh toán số.

Xu hướng thanh toán số đang dần trở thành thói quen trong đời sống tiêu dùng của người dân. (Ảnh: Lê Đông - TTXVN)

Ngoài ra, chuẩn bị cho sự phát triển của các mô hình thương mại thế hệ mới. Thương mại tác nhân (agentic commerce), các hành trình mua sắm được hỗ trợ bởi AI, stablecoin và tài sản số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho thương mại và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, những đổi mới này cũng đòi hỏi các tiêu chuẩn quản trị, trách nhiệm giải trình và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng chặt chẽ hơn. Visa cho rằng sự phối hợp giữa tổ chức tài chính, fintech, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý sẽ là điều kiện để đổi mới diễn ra an toàn và bền vững.

Visa đánh giá tiền mã hóa ổn định (stablecoin) là một đổi mới chiến lược với khả năng chuyển giao giá trị nhanh hơn, hiệu quả hơn và có thể lập trình trên phạm vi toàn cầu. Công ty đã ra mắt Visa Stablecoin Platform (VSP) nhằm hỗ trợ các tổ chức tài chính và fintech tiếp cận, quản lý và tích hợp các năng lực liên quan đến stablecoin trong môi trường an toàn, có khả năng mở rộng.

Visa cũng tham gia sáng kiến Open Standard để thúc đẩy xây dựng các tiêu chuẩn mở và tăng khả năng tương tác giữa các hệ thống tiền kỹ thuật số. Tại Việt Nam, Visa khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý và đối tác để thúc đẩy việc ứng dụng stablecoin theo hướng an toàn, có trách nhiệm và phù hợp với sự phát triển của thị trường.

Bên cạnh đó AI sẽ trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp. Không chỉ làm thay đổi bức tranh rủi ro, AI còn giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, hỗ trợ ra quyết định, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy đổi mới. Theo Visa, trong nền kinh tế số, lợi thế cạnh tranh sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng ứng dụng AI một cách có trách nhiệm, dựa trên dữ liệu và gắn với việc duy trì niềm tin của khách hàng./.

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