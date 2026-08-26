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Giá vàng hạ nhiệt, thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giới phân tích kỹ thuật dự đoán giá vàng giao ngay có thể sẽ thử lại mức kháng cự 4.681 USD/ounce; và nếu vượt qua ngưỡng này, giá vàng có thể kích hoạt đà tăng tiến vào vùng 4.707-4.743 USD/ounce.

Khánh Ly
Trang sức vàng trưng bày tại triển lãm ở Cairo, Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Trang sức vàng trưng bày tại triển lãm ở Cairo, Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch 26/8, sau khi vừa chạm mức cao nhất trong hơn ba tháng ở phiên trước đó, giữa lúc giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Vào lúc 13 giờ 25 phút theo giờ việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.626,79 USD/ounce. Trong phiên giao dịch 25/8, giá kim loại quý này từng vọt lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5, nhờ đà tăng mạnh từ tuần trước sau thông báo mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ. Phiên này, giá vàng kỳ hạn cũng giảm 0,2%, xuống 4.683,60 USD/ounce.

Thị trường đang chờ đợi Mỹ công bố Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 7 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - trong ngày 26/8. Thị trường cũng đang chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị thường niên Jackson Hole diễn ra vào 28/8 tới.

Giới chuyên gia cho rằng kịch bản hỗ trợ tốt nhất cho giá vàng lúc này là số liệu lạm phát hạ nhiệt hơn so với dự báo, kết hợp với một thông điệp cân bằng hoặc có thiên hướng ủng hộ nới lỏng chính sách từ ông Warsh.

Trước đó trong tháng này, các dữ liệu công bố cho thấy số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ giảm bất ngờ, trong khi chỉ số lạm phát tiêu dùng biến động đúng như dự báo, qua đó phần nào đẩy lùi các dự đoán về một đợt tăng lãi suất vào tháng 9.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đặt cược xác suất 61,6% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng tới.

Giới phân tích kỹ thuật dự đoán giá vàng giao ngay có thể sẽ thử lại mức kháng cự 4.681 USD/ounce. Nếu vượt qua ngưỡng này, giá vàng có thể kích hoạt đà tăng tiến vào vùng 4.707-4.743 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 68,75 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,3% lên 1.863,58 USD/ounce.

Tại Việt Nam, đầu giờ chiều nay, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 147,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá vàng thế giới #Thị trường vàng #Kinh doanh vàng #Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
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