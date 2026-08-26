Lào Cai khởi công hai khu công nghiệp với tổng vốn hơn 5.400 tỷ đồng

Sáng 26/8, tại Khu công nghiệp Phú Xuân, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Công ty cổ phần Công nghiệp Linh Linh tổ chức Lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1, thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Công ty cổ phần Công nghiệp Linh Linh cho biết Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1 có tổng quy mô 500 ha, tổng vốn đầu tư 5.462 tỷ đồng. Trong đó, Khu công nghiệp Phú Xuân có diện tích 300 ha, tổng vốn đầu tư 3.277 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phú Xuân 1 có diện tích 200 ha, tổng vốn đầu tư 2.185 tỷ đồng.

Hai dự án có lợi thế kết nối với nút giao IC17, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và các tuyến giao thông quan trọng, thuận lợi cho kết nối sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Việc khởi công dự án là dấu mốc quan trọng trong quá trình đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1. Nhà đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Trung Bá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh việc khởi công hai dự án có ý nghĩa đối với tỉnh Lào Cai, đánh dấu bước phát triển mới trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp và mở rộng không gian phát triển kinh tế của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và yêu cầu về bảo vệ môi trường; hướng tới xây dựng khu công nghiệp xanh, hiện đại, bền vững. Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả; đồng thời quan tâm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo việc làm và sinh kế ổn định cho người dân địa phương.

Ông Phan Trung Bá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Tuấn Khôi/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1 sau khi hoàn thành sẽ trở thành những khu công nghiệp tiêu biểu, góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo tiến độ được chấp thuận, công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục thực hiện trong năm 2026; thi công xây dựng hạ tầng từ quý 1 đến quý 4/2027 và dự kiến đưa vào kinh doanh, khai thác từ quý 1/2028.

Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cùng các sở, ban, ngành chủ động hướng dẫn, phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, không để thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Việc giải quyết công việc đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; nội dung thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh, không đùn đẩy, né tránh./.

Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai thành trung tâm logistics, thương mại quốc tế Lào Cai điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu đến năm 2045 nhằm phát triển khu vực này thành trung tâm kinh tế động lực, thương mại, logistics và dịch vụ quốc tế hiện đại.