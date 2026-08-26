Thành phố Hồ Chí Minh khởi động Hành trình Tuần hoàn Nhựa 2026

Chiều 26/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Unilever Việt Nam tổ chức sự kiện “Khởi động Hành trình Tuần hoàn Nhựa 2026,” kết hợp lễ ký kết hợp tác phân loại rác tại nguồn và mở cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026.”

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Đình Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, việc lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm nơi khởi động chương trình có ý nghĩa thiết thực, bởi đây là trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lớn, hội tụ nhiều yếu tố để kết nối các ý tưởng về tuần hoàn nhựa với công nghệ, nguồn lực đầu tư, doanh nghiệp và thị trường.

Thực tế, kinh tế tuần hoàn đang trở thành định hướng quan trọng của mô hình phát triển mới, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát sinh chất thải, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và tạo giá trị kinh tế mới từ nguồn tài nguyên đã qua sử dụng.

Ngày 23/1/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) cũng tạo nền tảng để thúc đẩy tái chế sản phẩm, bao bì.

Ông Vũ Đình Nam nhấn mạnh, hoàn thiện chính sách mới chỉ là bước đầu; quan trọng hơn là đưa chính sách vào thực tiễn thông qua những mô hình, công nghệ và giải pháp cụ thể, có khả năng triển khai, mở rộng và tạo ra tác động thực chất.

Để kinh tế tuần hoàn đi vào cuộc sống, cần sự phối hợp của nhiều chủ thể, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, môi trường chính sách. Đồng thời, các nhà khoa học cung cấp tri thức, công nghệ và giải pháp; doanh nghiệp đưa sáng kiến vào sản xuất, kinh doanh và thị trường; còn nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo góp phần cung cấp nguồn lực để các ý tưởng có tiềm năng được phát triển và mở rộng.

Trên tinh thần đó, Cục Môi trường cũng phối hợp với Unilever Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026,” nhằm tìm kiếm, kết nối và hỗ trợ các sáng kiến giải quyết những thách thức về nhựa.

Phạm vi tham gia năm nay được mở rộng tới các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các bộ phận nghiên cứu, phát triển của doanh nghiệp.

Các đội vào vòng trong có cơ hội kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và đối tác trong chuỗi giá trị nhựa để hoàn thiện giải pháp, kiểm chứng tính khả thi và nâng cao khả năng thương mại hóa.

“Cuộc thi năm nay sẽ không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những ý tưởng hay, mà quan trọng hơn là tạo ra một không gian để các sáng kiến được thử nghiệm, hoàn thiện, kết nối với nguồn lực và từng bước đi vào thực tiễn,” ông Vũ Đình Nam nêu rõ

Dịp này, Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 diễn ra giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Unilever Việt Nam nhằm thúc đẩy phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Đây được coi là điểm khởi đầu để chất thải được thu hồi, tái sử dụng, tái chế và quay trở lại nền kinh tế. Chương trình góp phần đưa các chủ trương về bảo vệ môi trường và kinh tế tuần hoàn đến gần hơn với từng hộ gia đình, khu dân cư và cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm “Huy động sức mạnh cộng đồng hướng tới đô thị tuần hoàn” tập trung trao đổi về vai trò của cộng đồng trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là phân loại chất thải tại nguồn; sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chuyên gia và người dân; giải pháp đưa các sáng kiến từ thử nghiệm vào thực tiễn và nhân rộng.

Tọa đàm nhấn mạnh xây dựng đô thị tuần hoàn cần gắn chính sách, công nghệ với thay đổi hành vi của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu gom và tái chế. Phân loại chất thải ngay từ nguồn giúp bảo toàn giá trị vật liệu, tạo điều kiện cho thu hồi, tái sử dụng và tái chế.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ô nhiễm nhựa vẫn là một trong những thách thức môi trường cấp bách và không một tổ chức, doanh nghiệp hay chính phủ riêng lẻ nào có thể giải quyết.

Có ba ưu tiên cần tập trung là phân loại chất thải hiệu quả tại nguồn, đổi mới sáng tạo và hợp tác. Phân loại tại nguồn giúp nâng cao hiệu quả thu gom, cải thiện chất lượng vật liệu tái chế và hỗ trợ thị trường.

Công nghệ mới, giải pháp bao bì, hệ thống thu gom, tái chế và mô hình kinh doanh mới có thể góp phần giảm chất thải nhựa.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức cũng chính thức mở cổng đăng ký Cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026”, hướng tới tìm kiếm sáng kiến giải quyết các thách thức về nhựa và kết nối các nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp với chuyên gia, nhà đầu tư, đối tác trong chuỗi giá trị. Vòng chung kết và lễ trao giải dự kiến diễn ra đầu năm 2027./.

Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026: Kết nối sáng kiến với nhu cầu thực tế Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Unilever Việt Nam phát động cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026”, thúc đẩy các sáng kiến xanh đi từ ý tưởng đến ứng dụng thực tế.

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