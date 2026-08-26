Các Bộ trưởng APEC sẽ họp tại Quảng Châu về hợp tác SME

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 về Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) sẽ diễn ra vào ngày 4/9 tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Với chủ đề "Phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo vì hợp tác cùng thắng," hội nghị sẽ quy tụ các quan chức phụ trách Doanh nghiệp vừa và nhỏ từ các nền kinh tế APEC, đại diện Ban Thư ký APEC cùng các khách mời danh dự khác để thảo luận về các phương thức hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của SME trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Kha Cát Hân (Ke Jixin) cho biết Doanh nghiệp vừa và nhỏ là khu vực doanh nghiệp lớn nhất và năng động nhất tại châu Á-Thái Bình Dương, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo việc làm và cải thiện sinh kế.

Theo ông, hội nghị sẽ tập trung vào đổi mới công nghệ, trao quyền kỹ thuật số và phát triển bao trùm. Dự kiến sẽ có tuyên bố chung cấp bộ trưởng và các văn kiện kết quả khác được công bố. Trung Quốc sẽ tận dụng Tuần lễ Doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC và các sự kiện bên lề để thúc đẩy kết nối về công nghệ, dự án và thị trường giữa các Doanh nghiệp vừa và nhỏ từ tất cả các nền kinh tế.

Ông Lương Chí Phong (Liang Zhifeng), Cục trưởng Cục Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Bộ trên, cho biết hội nghị bộ trưởng sẽ giúp tạo dựng sự đồng thuận mới thông qua việc ưu tiên đổi mới sáng tạo, trao quyền kỹ thuật số và tăng trưởng bao trùm, đồng thời hướng tới một tuyên bố chung chuyển hóa những mối quan tâm chung thành các kế hoạch hành động cụ thể cho hợp tác trong tương lai.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các cơ chế hợp tác dài hạn, đặc biệt là trong việc trao quyền Trí tuệ Nhân tạo (AI) cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trung Quốc sẽ hỗ trợ nghiên cứu chính sách, các nghiên cứu điển hình, nâng cao năng lực và kết nối cung-cầu, đồng thời khuyến khích mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa chính phủ, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các cơ quan cung cấp dịch vụ./.

APEC thúc đẩy hợp tác về an ninh lương thực Hội nghị Bộ trưởng các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương về An ninh Lương thực lần thứ 11 được xem là một trong những sự kiện có tầm vóc chiến lược nhất trong chuỗi các hoạt động của APEC 2026.