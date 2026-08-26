Hàn Quốc: Bonghwa đưa K-Vietnam Valley vào chiến lược phục hồi dân số

Huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc, xác định dự án K-Vietnam Valley (Thung lũng Việt Nam-Hàn Quốc) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm ứng phó với tình trạng suy giảm dân số, hướng tới mục tiêu nâng dân số lên 30.000 người vào năm 2031.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 25/8, huyện Bonghwa đã thông qua Kế hoạch ứng phó với khu vực suy giảm dân số lần thứ hai giai đoạn 2027-2031, với tầm nhìn “Kết nối con người bằng lịch sử, Bonghwa trở thành nơi đáng sống.”

Kế hoạch gồm 4 chiến lược, 19 nhiệm vụ và 59 dự án, tập trung thu hút dân số, cải thiện điều kiện định cư và cơ sở hạ tầng, tạo việc làm và thu nhập, đồng thời tăng cường hệ thống chăm sóc và y tế thiết yếu.

Trong đó, K-Vietnam Valley được lựa chọn là dự án trọng điểm nhằm phát huy giá trị lịch sử gắn với 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường định cư tại Hàn Quốc, đồng thời đưa Bonghwa trở thành trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế và du lịch lưu trú. Huyện kỳ vọng dự án thu hút du khách và người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, qua đó tạo thêm “dân số liên quan” thông qua hoạt động tham quan, lưu trú, tiêu dùng và về lâu dài là định cư tại địa phương.

Trước đó, ngày 6/8, K-Vietnam Valley đã được Ủy ban Đặc khu Phát triển vùng của Chính phủ Hàn Quốc phê duyệt là khu vực phát triển đặc thù. Dự án có diện tích khoảng 877.372 m², triển khai trong giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn đầu tư 347,6 tỷ won, gồm 8 dự án thành phần.

Theo kế hoạch, K-Vietnam Valley sẽ hình thành các khu lịch sử - văn hóa, giao lưu văn hóa và nghỉ dưỡng-trải nghiệm, với các công trình như Trung tâm Văn hóa Việt Nam, Trung tâm trải nghiệm lịch sử-văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam, phố văn hóa, cơ sở lưu trú và khu trải nghiệm. Các điểm du lịch và khu trải nghiệm khác tại Bonghwa cũng sẽ được kết nối nhằm hình thành hệ thống du lịch và lưu trú liên hoàn.

Dự án được xây dựng trên nền tảng lịch sử gắn với việc Hoàng tử Lý Long Tường, hoàng tử nhà Lý sang Goryeo vào thế kỷ 13 và dòng họ hậu duệ của ông tại Bonghwa. Chính quyền địa phương kỳ vọng phát huy giá trị lịch sử này để mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Bên cạnh K-Vietnam Valley, kế hoạch ứng phó với suy giảm dân số của Bonghwa còn bao gồm các dự án như giao thông công cộng ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI), làng tạo thu nhập từ năng lượng Mặt Trời và các dự án liên kết phát triển kinh tế địa phương với thủy điện tích năng.

Huyện Bonghwa đặt mục tiêu chuyển từ các chính sách hỗ trợ đơn lẻ sang tạo ra dòng người đến, quay trở lại, làm việc và định cư lâu dài tại địa phương./.

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