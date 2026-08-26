Việt Nam tham dự Chuỗi triển lãm tại Campuchia

Sáng 26/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Cương (DIECC) ở Koh Pich, thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đã diễn ra Chuỗi triển lãm Campuchia 2026.

Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động tìm nguồn cung ứng, trao đổi công nghệ và kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp.



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu khai mạc sự kiện, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Samheng Bora cho rằng chuỗi triển lãm là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ khách hàng, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Ông Samheng Bora bày tỏ tin tưởng sự kiện này sẽ giúp thúc đẩy, mở ra nhiều cơ hội mới trong việc hỗ trợ các hoạt động thương mại trong và ngoài nước, góp phần tăng trưởng kinh tế và đầu tư.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp tận dụng sự kiện để tìm hiểu thị trường, thúc đẩy hợp tác và chuyển các cuộc trao đổi thành những cơ hội kinh doanh cụ thể.



Ông Samheng Bora cho biết Campuchia đang đạt nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm. Theo ông, chuỗi triển lãm lần này là dịp để doanh nghiệp quốc tế khám phá tiềm năng của Campuchia, không chỉ với vai trò là thị trường tiêu thụ mà còn là đối tác sản xuất, đầu tư, phân phối và cửa ngõ tiếp cận thị trường khu vực.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Bá Vinh - Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi, đơn vị tổ chức chuỗi triển lãm - cho biết sự kiện này sẽ giới thiệu hàng nghìn sản phẩm cao cấp, công nghệ tiên tiến và các dịch vụ đa dạng nhằm hỗ trợ chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất trọng yếu của Campuchia.

Ông nhấn mạnh chuỗi triển lãm đóng vai trò là thị trường B2B năng động, nơi kết nối các nhà cung cấp toàn cầu, doanh nghiệp nội địa và các chuyên gia trong ngành để cùng trao đổi kiến thức, khám phá các sản phẩm và công nghệ tiên tiến, cũng như tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới.



Theo ông Nguyễn Bá Vinh, sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu từ nhiều lĩnh vực cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường Campuchia, đồng thời làm nổi bật cơ hội gia tăng hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng trong khu vực.



Đồng hành cùng sự kiện có Phòng Thương mại Campuchia (CCC) cùng mạng lưới đông đảo các hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế. Phía Việt Nam có sự tham gia của Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam (FAV), Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA), Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) và Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam (VSTA), cùng nhiều tổ chức chuyên ngành khác.



Chuỗi triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và thương hiệu quốc tế uy tín, trong đó có Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phân bón Hàn - Việt (KVF), Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phân bón Dầu khí Việt Nam, WIPOTEC Singapore Pte. Ltd., Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú (Davipharm), Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt (VINUT), Nhà máy Sản xuất Dược Mỹ phẩm Bio-A Group (mỹ phẩm OEM/ODM), Torriden Cambodia Official, Royal Canin Cambodia, Lider Pet Food cùng nhiều doanh nghiệp tiêu biểu khác trong ngành.



Chuỗi triển lãm Campuchia 2026 quy tụ hơn 250 nhà trưng bày và thương hiệu đến từ hơn 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, bài trí trên tổng diện tích 3.600 m².

Sự kiện được kỳ vọng thu hút hơn 5.000 khách tham quan thương mại, cùng chương trình nhà mua hàng VIP và kết nối B2B được thiết kế riêng nhằm kết nối chính xác, mang lại giá trị cao giữa nhà trưng bày và người mua tiềm năng, có quyền quyết định dựa trên nhu cầu tìm nguồn hàng và lợi ích kinh doanh cụ thể.



Sự kiện triển lãm lần này diễn trong 3 ngày, từ 26-28/8, gồm 9 triển lãm chuyên ngành, đại diện cho các lĩnh vực tăng trưởng trọng điểm như nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm và đồ uống, dược phẩm và y tế, công nghệ sinh học, thẩm mỹ - làm đẹp, chăm sóc thú cưng và các sản phẩm phong cách sống, tiêu dùng./.

Việt Nam, Lào và Campuchia thiết lập cơ chế hợp tác phát triển du lịch Sở hữu di sản văn hóa, thiên nhiên đặc sắc và hệ thống giao thông ngày càng thuận tiện, Việt Nam, Lào, Campuchia có cơ sở xây dựng một điểm đến chung, mang bản sắc riêng, có sức hấp dẫn.

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