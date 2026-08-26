Việt Nam, Lào và Campuchia thiết lập cơ chế hợp tác phát triển du lịch

Ngày 26/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất, chính thức thiết lập cơ chế hợp tác du lịch cấp Bộ trưởng giữa ba nước.

Hội nghị thông qua Kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026-2028, hướng tới hiện thực hóa sáng kiến "Một hành trình, ba điểm đến," nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển sản phẩm du lịch xuyên biên giới.

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak; Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, cụ thể hóa định hướng được Thủ tướng Chính phủ ba nước nhất trí tại cuộc gặp ngày 22/2/2025 ở Thành phố Hồ Chí Minh về thúc đẩy thành lập cơ chế hợp tác ba Bộ trưởng Du lịch. Các hội nghị cơ quan du lịch quốc gia tại Vientiane, Phnom Penh và Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng nền tảng cho cơ chế hợp tác này.

Theo Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, những tiềm năng tương đồng và bổ trợ lẫn nhau là điều kiện thuận lợi để ba nước phát triển du lịch. Cùng chung dòng sông Mekong, sở hữu di sản văn hóa, thiên nhiên đặc sắc và hệ thống giao thông ngày càng thuận tiện, Việt Nam, Lào, Campuchia có cơ sở xây dựng một điểm đến chung, mang bản sắc riêng, có sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng đề nghị hợp tác du lịch ba nước được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, hướng tới định vị "Một hành trình, ba điểm đến" thành thương hiệu du lịch chung, đóng góp vào phát triển bền vững, bao trùm. Kế hoạch hành động cần xác định những chỉ tiêu, kết quả cụ thể, làm cơ sở theo dõi, đánh giá hiệu quả từng giai đoạn, thay vì chỉ dừng ở định hướng chung.

Bộ trưởng cũng đề nghị ba nước phối hợp chặt chẽ, phát huy tiếng nói chung tại các diễn đàn hợp tác du lịch đa phương như ASEAN, Tiểu vùng Mekong mở rộng, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc và Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương, qua đó nâng cao vị thế du lịch ba nước.

Năm 2025, Việt Nam, Lào, Campuchia đón 31,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,2% so với năm 2024; khách nội khối đạt 3,2 triệu lượt, chiếm 10% tổng lượng khách quốc tế. Tổng thu du lịch đạt khoảng 45,6 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ba nước đón 16,6 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách nội khối đạt 1,6 triệu lượt.

Kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026-2028 xác định sáu nhóm ưu tiên, gồm phát triển sản phẩm chung và kết nối, tạo thuận lợi đi lại, giao thông; tiếp thị, quảng bá và xây dựng thương hiệu chung; hợp tác công-tư và liên kết sản phẩm, trong đó có quảng bá ẩm thực Việt Nam, Lào, Campuchia; nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ ngành du lịch; phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm, dựa vào cộng đồng; tăng cường thể chế và hợp tác với các đối tác quốc tế.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng sáng kiến "Một hành trình, ba điểm đến" giúp từng bước giới thiệu ba quốc gia như một chuỗi điểm đến bổ trợ lẫn nhau. Du khách có thể trải nghiệm nhiều nền văn hóa, cảnh quan và giá trị trong cùng hành trình, qua đó tăng thời gian lưu trú, đa dạng hóa trải nghiệm, mở rộng lợi ích kinh tế của du lịch đến nhiều địa phương.

Với lợi thế về kết nối hàng không, thương mại và tập trung đông đảo doanh nghiệp trong chuỗi giá trị du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành đầu mối kết nối hành trình 3 nước với các thị trường quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Được, tổ chức thuận lợi hơn về thông tin, sản phẩm, phương thức di chuyển và xúc tiến thị trường sẽ tạo điều kiện chuyển sáng kiến từ thông điệp quảng bá thành sản phẩm du lịch cụ thể.

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp với các cơ quan quản lý du lịch, địa phương và doanh nghiệp ba nước triển khai sáng kiến chung, chú trọng kết nối sản phẩm, xúc tiến thị trường, phát triển tuyến du lịch liên quốc gia và tăng cường trao đổi giữa doanh nghiệp.

Hội nghị cũng thống nhất Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Lào vào năm 2027./.

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