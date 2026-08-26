EU ghi nhận thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong 3 năm

Ngày 25/8, Cơ quan Thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa lần đầu trong 3 năm qua, khi nhập khẩu năng lượng tăng vọt, vượt xa mức tăng xuất khẩu của toàn khối.

Theo Eurostat, thâm hụt thương mại trong quý 2 năm 2026 là 21,8 tỷ euro (25,4 tỷ USD), giảm mạnh so với mức thặng dư 6,7 tỷ euro (7,8 tỷ USD) trong quý 1. Đây là lần đầu tiên EU rơi vào tình trạng thâm hụt thương mại kể từ quý II/2023.

Nguyên nhân chủ yếu là nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt gia tăng. Thâm hụt thương mại năng lượng của EU tăng từ 71,3 tỷ euro (83,2 tỷ USD) trong quý 1 lên 101,1 tỷ euro (118 tỷ USD) trong quý 2, trong đó nhập khẩu nhiên liệu từ Mỹ tăng từ 19,8 tỷ euro (23,1 tỷ USD) lên 29 tỷ euro (33,8 tỷ USD).

Ngược lại, xuất khẩu của EU sang Mỹ hiện giảm 43,7 tỷ euro (51 tỷ USD) so với quý 1 năm 2025, thời điểm thặng dư thương mại toàn cầu của khối đạt đỉnh 51 tỷ euro (59,5 tỷ USD).

Giá năng lượng tăng mạnh khiến tổng kim ngạch nhập khẩu của EU tăng 63,4 tỷ euro (74 tỷ USD), vượt xa mức tăng 34,9 tỷ euro (40,7 tỷ USD) của xuất khẩu. Đà tăng xuất khẩu chủ yếu nhờ doanh số của sản phẩm hóa chất và thực phẩm gia tăng.

Liên quan đến thị trường Trung Quốc, thâm hụt thương mại của EU với nước này liên tục tăng trong vòng 5 năm qua. Cụ thể trong quý 2 năm 2026 ghi nhận thâm hụt 103,3 tỷ euro (120,5 tỷ USD).

EU ghi nhận mức thâm hụt đặc biệt lớn đối với các mặt hàng như xe ô tô, máy móc và các sản phẩm công nghiệp chế tạo khác trong hoạt động thương mại với Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU, sau Mỹ./.

Nhiều nền kinh tế lớn của EU đối mặt nguy cơ lỡ mục tiêu giảm phát thải năm 2030 Các nước EU gặp thách thức trong thực hiện cam kết khí hậu khi thời gian thực hiện các mục tiêu này ngày càng thu hẹp và tiến độ chuyển đổi năng lượng giữa các quốc gia thành viên không đồng đều.