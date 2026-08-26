Nỗi đau người mẹ 82 tuổi và bản án nghiêm khắc cho người con bất hiếu tại Hà Nội

Ngày 26/8, Tòa án nhân dân khu vực 5-thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 3 năm tù đối với bị cáo Đào Thu Hiền (sinh năm 1975, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) về tội “Hành hạ cha mẹ” theo quy định tại Điều 185, khoản 2, điểm a-Bộ luật Hình sự. Bị cáo Đào Thu Hiền bị kết tội về hành vi hành hạ chính người mẹ 82 tuổi đã “mang nặng đẻ đau” ra bị cáo. Vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của xã hội, gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5-thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị B (sinh năm 1944, trú tại Phúc Lợi, Hà Nội) có chồng là ông Đào Công C (đã mất sớm). Con gái bà B là Đào Thu Hiền được bà chăm sóc và nuôi ăn học hết lớp 9/12.

Quá trình sinh sống, giữa bà B và Hiền xảy ra nhiều mâu thuẫn trong việc ăn uống sinh hoạt hằng ngày. Trưa 14/5/2026, Hiền đi làm về đến nhà (ở khu vực ngoài bãi sông Đuống Tổ 1, phường Phúc Lợi, Hà Nội) thì thấy bà B và cháu Đặng Quỳnh Tr (sinh năm 2004, là con của Hiền) đang ở trong nhà. Bà B nói với Hiền là không có cơm ăn dẫn đến việc 2 người cãi nhau. Hiền xông vào đánh, tát bà B vào vùng mặt, mắt, vùng vai, hông, gây bầm tím trên người bà B. Cháu Tr đến can ngăn thì Hiền mới dừng lại không đánh bà B nữa.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2026 đến ngày 16/4/2026, Hiền đã nhiều lần chửi bới, lăng mạ, đe dọa và đánh đập mẹ đẻ với tần suất ngày càng nhiều khiến cho bà B đau đớn về thể xác, luôn sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi khủng hoảng về tinh thần trong một thời gian dài.

Cụ thể, ngày 16/3/2026, do mâu thuẫn về việc bà B dùng hộp nhựa để múc nước nên Hiền dùng tay tát vào đầu, dùng hộp nhựa ném vào người bà B. Cuối tháng 3/2026, Hiền dùng tay bóp cổ, dùng chân đạp bà B khi bà đang nằm trên giường với lý do Hiền mời bà B ăn cơm nhưng bà B không ăn cơm mới nấu mà lại ăn cơm nguội.

Đầu tháng 4/2026, Hiền dùng tay vỗ vào đầu, dùng bát ăn cơm ném vào lưng bà B vì bà B không chịu ăn cơm. Ngày 8/4/2026, Hiền đánh vào vai bà B vì bà tự ý dùng gáo múc nước của Hiền. Đến ngày 16/4/2026, Hiền tiếp tục dùng tay bóp cổ, đánh vào đầu vào mặt bà B...

Tại phiên tòa, Hiền đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Hiền lý giải nguyên nhân thực hiện hành vi phạm tội của mình là do bị cáo đi làm về mệt mỏi, áp lực (bị cáo làm nghề bán quán nước), thấy mẹ mình ăn uống không theo ý bị cáo nên đã to tiếng, cãi vã với mẹ. Sau đó, do không kiềm chế được dẫn đến việc bị cáo đã đánh đập bà B./.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ giúp việc có hành vi hành hạ người già yếu, ốm đau Trong quá trình chăm sóc, Bắc nhiều lần có hành vi hành hạ, đánh đập bà N., vốn là người già yếu ốm, không có khả năng tự vệ, mọi sinh hoạt hằng ngày của bà N. đều lệ thuộc vào Bắc.

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