Sĩ quan trẻ Việt Nam-Campuchia thắt chặt tình đoàn kết qua giao lưu hữu nghị

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ hai, ngày 11/11, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Biên phòng, Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh - Quân đội Hoàng gia Campuchia, tổ chức chương trình Giao lưu Sỹ quan trẻ hai nước.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như đón đoàn sỹ quan trẻ Vương quốc Campuchia; trồng vườn cây hữu nghị thanh niên và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới hai nước.

Hoạt động này nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và sỹ quan trẻ Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh - Quân đội Hoàng gia Campuchia; đồng thời khẳng định vai trò của đội ngũ sỹ quan trẻ hai nước trong công tác dân vận, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đoàn Việt Nam do Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn.

Đoàn Campuchia do Trung tướng Tien Sophonrnvong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng-Lục quân Campuchia dẫn đầu.

Sau nghi thức tiếp đón tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lãnh đạo hai đoàn cùng các sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam, lực lượng Hiến binh và Lục quân Campuchia đã tham gia trồng cây hữu nghị thanh niên tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, góp phần phát triển không gian xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa hai lực lượng.

Bộ đội Biên Phòng Việt Nam đón đoàn sỹ quan trẻ Campuchia tại cột mốc biên giới 171 Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài-Bavet. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tại Nhà văn hóa xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, các sỹ quan trẻ thuộc Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân biên giới Việt Nam-Campuchia nhằm thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới giữa hai nước.

Trung tướng Tien Sophonrnvong khẳng định Chương trình Giao lưu sỹ quan trẻ Biên phòng Việt Nam-Campuchia là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Thông qua các hoạt động giao lưu và trao đổi nghiệp vụ, sỹ quan trẻ hai bên có thêm cơ hội hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Trung úy Ngô Lê Phúc Đạt, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết Hiệp định về quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia (nay là Vương Quốc Campuchia) ký kết ngày 20/7/1983, gồm 4 chương và 19 điều, quy định rõ việc cư trú, qua lại khu vực biên giới để mua bán, trao đổi hàng hóa cần thiết cho đời sống hằng ngày của cư dân khu vực biên giới giữa hai nước.

Theo Trung úy Đạt, Chương trình tuyên truyền phổ biến Hiệp định về quy chế biên giới sẽ giúp hai bên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các hiệp định, hiệp nghị, quy chế và các thỏa thuận về biên giới mà Chính phủ hai nước đã ký kết về không qua lại biên giới trái phép...

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; phản bác các luận điệu xuyên tạc về vấn đề lao động bất hợp pháp tại Campuchia, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Trung tá Duong Ratana, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 335, Bộ Chỉ huy tỉnh Kam Pôt, Quân khu 3 Lục quân Campuchia chia sẻ, thời gian qua, lực lượng sỹ quan trẻ Biên phòng Campuchia và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho hoạt động lưu thông biên giới qua các cửa khẩu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên (ấp Long Trường, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) cho biết, sau khi tham dự chương trình, bà hiểu rõ hơn về Hiệp định quy chế biên giới giữa hai nước và những quy định liên quan đến xuất nhập cảnh, mua bán, vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị.

Bà Liên bày tỏ mong muốn thời gian tới, các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tương tự để người dân hai bên biên giới hiểu đúng, thực hiện tốt quy định, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa cán bộ, chiến sỹ của hai nước nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia./.

