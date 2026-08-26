Quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Chiều 26/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong và ngoài nước trong thời gian tới, gắn với đẩy mạnh thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng tham mưu; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các Quân khu, Quân đoàn; Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ các Quân khu và địa phương; đại diện một số Bộ, ngành Trung ương và địa phương; Đội trưởng, Chính trị viên các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ làm nhiệm vụ trong và ngoài nước.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ ghi nhận, thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt từ khi Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động, đã tạo thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, trong đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là một nhiệm vụ trung tâm, quan trọng hàng đầu của Chiến dịch, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, nghiêm túc, chất lượng của Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị; Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời biểu dương các ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu tại hội nghị, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, cơ quan chuyên môn các cấp, các tổ chức, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và các anh hùng liệt sỹ; quyết tâm phấn đấu đạt được chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Lực lượng làm nhiệm vụ ở Lào, Campuchia làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, con người, chế độ, chính sách, tổ chức huấn luyện quân sự, nghiệp vụ, giáo dục chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm; tổ chức các hoạt động tìm kiếm, quy tập bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; huy động lực lượng bảo vệ, dẫn đường, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, phương tiện trong thực hiện nhiệm vụ tại Lào, Campuchia.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Bộ Quốc phòng thường xuyên duy trì 19 Đội quy tập chuyên trách làm nhiệm vụ ở Lào và Campuchia (8 đội làm nhiệm vụ ở Lào, 11 đội làm nhiệm vụ ở Campuchia). Mùa khô 2025-2026 đã tìm kiếm, quy tập được 174 hài cốt liệt sỹ ở Lào, 850 hài cốt liệt sỹ ở Campuchia.

Trong nước đã duy trì hoạt động của 13 Đội quy tập lâm thời làm nhiệm vụ và huy động lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ với sử dụng công nghệ hiện đại, ra đa xuyên đất, các phương tiện rà phá, đào tìm.

Tính đến ngày 26/8, đã tìm kiếm, quy tập được 917 hài cốt liệt sỹ tại các địa phương trong nước. Tổ chức 264 tổ (đội) lấy mẫu với 3.500 người, đã lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với 159.370 mộ liệt sỹ, đạt 74,9% tiến độ (mộ đủ điều kiện lấy mẫu 109.897 mộ, đạt 68,96 %).

Bên cạnh đó, công tác tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại đơn vị, địa phương đảm bảo trang trọng, chu đáo; ký kết hợp tác về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào, Campuchia; thực hiện tốt chế độ, chính sách, công tác bảo đảm vật chất, thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ./.

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