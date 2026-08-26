Cà Mau chi hơn 3.700 tỷ đồng đầu tư cho tuyến đường ven biển Đông

Ngày 26/8, thông tin từ Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh vừa thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến đường ven biển Đông và đoạn nhánh kết nối với tuyến đường Nam sông Hậu với kinh phí trên 3.700 tỷ đồng.

Đây là một trong những công trình trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tạo động lực cho phát triển kinh tế biển phía Đông của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 55,73km, trên tuyến có 16 cầu đi qua các phường Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và các xã Vĩnh Hậu, Đông Hải, Long Điền, Gành Hào. Đối với phần tuyến được đầu tư nâng cấp đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Phần cầu xây dựng mới cầu Kênh Số 13 và cải tạo mở rộng các cầu trên tuyến phù hợp với khổ nền đường, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế HL-93. Tổng mức đầu tư trên 3.700 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), thời gian thực hiện từ nay đến năm 2032.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều, Dự án góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phát huy hiệu quả các dự án giao thông đang triển khai trong khu vực. Đồng thời, tạo động lực phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng an ninh.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết, để phát triển kinh tế biển và ven biển, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, ven biển để kết nối với hệ thống đường cao tốc quốc gia, phát huy hiệu quả cụm công nghiệp, khu kinh tế tạo động lực cho thúc đẩy giao thương, giảm chi phí logistics phục vụ phát triển kinh tế biển.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, địa phương phấn đấu hoàn thành các dự án lớn trong năm 2026 như, tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3 kết nối với hệ thống cao tốc, dự án đường ven biển Cà Mau, nâng cấp, hoàn thiện tuyến đê biển Đông và đê biển Tây.

Hiện tỉnh đã kiến nghị với Trung ương hỗ trợ đầu tư nâng cấp cảng Năm Căn, nạo vét luồng cửa biển Bồ Đề để đáp ứng cho tàu vận tải 5.000 tấn lưu thông nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho khu kinh tế ven biển, trong đó có khu kinh tế Năm Căn.

Tỉnh Cà Mau phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cà Mau-Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Đề án phát triển Cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh./.

Cà Mau khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án dịp Quốc khánh 2/9 Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo đời sống nhân dân của lãnh đạo và các cấp, ngành tỉnh Cà Mau.

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