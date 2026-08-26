Gia Lai: Kịp thời đưa thuyền viên bị đột quỵ ngoài biển khơi vào bờ cấp cứu

Chiều 26/8, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện tiếp cận tàu cá để đưa một thuyền viên có dấu hiệu đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Khoảng 16 giờ ngày 26/8, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Trung, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, chủ tàu cá BĐ-98828-TS, về việc một thuyền viên trên tàu gặp sự cố về sức khỏe khi đang hoạt động trên biển.

Qua xác minh, tàu cá BĐ-98828-TS dài 20,2m, công suất 794CV, do ông Lê Văn Tùng, sinh năm 1987, trú phường Hoài Nhơn Đông, làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan ngày 2/8, trên tàu có 13 thuyền viên.

Trong quá trình di chuyển vào bờ, thuyền viên Trần Non, sinh năm 1979, trú phường Hoài Nhơn Đông, xuất hiện các triệu chứng nghi bị đột quỵ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã điều động một canô cùng 6 cán bộ, chiến sỹ, do Phó Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy, nhanh chóng ra biển tiếp cận tàu cá, hỗ trợ đưa ông Trần Non vào bờ.

Đến 17 giờ cùng ngày, thuyền viên Trần Non đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để cấp cứu.

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cho biết đơn vị đã hướng dẫn gia đình chủ tàu duy trì liên lạc với thuyền trưởng, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ khi tàu cập bến.

Hiện sức khỏe của thuyền viên Trần Non đang tiếp tục được theo dõi, điều trị./.



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