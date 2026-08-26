Biển người "đi bão" ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 tại Thủ đô

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết ASEAN Cup 2026, người hâm mộ Hà Nội đồng loạt đổ ra đường "đi bão", mở hội mừng chiến thắng rực rỡ của Việt Nam trước Thái Lan.

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam hoà Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ hai liên tiếp. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, người hâm mộ khắp Hà Nội đồng loạt đổ ra đường ăn mừng trong không khí "đi bão" quen thuộc.

Trên nhiều tuyến phố trung tâm, dòng xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm giữa biển cờ đỏ sao vàng, tiếng kèn, tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang dội. Người dân hát vang, vỗ tay, nhiều người xa lạ bắt tay, ôm nhau chúc mừng ngay giữa dòng người đông đúc.

Dù lượng người và phương tiện tập trung đông khiến một số nút giao ùn tắc cục bộ, các cổ động viên vẫn giữ ý thức tham gia giao thông, trong khi lực lượng chức năng có mặt hỗ trợ phân luồng. Không khí ăn mừng liên tục trong đêm, thể hiện tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia./.