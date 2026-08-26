Cuba phản đối quyết định gia hạn trừng phạt của Mỹ

Chính phủ Cuba ngày 25/8 đã lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ gia hạn các biện pháp hạn chế kinh tế, thương mại và tài chính đối với quốc đảo Caribe thêm 1 năm, đến tháng 9/2027.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho rằng việc gia hạn các biện pháp hạn chế cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì chính sách gây sức ép đối với Cuba trong hơn 60 năm qua và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Cuba.

Ông khẳng định quan điểm của La Habana rằng “Cuba không phải là mối đe dọa” và Mỹ cần xem xét lại các biện pháp hạn chế.

Lâu nay, Cuba luôn khẳng định là quốc gia yêu chuộng hòa bình, đối thoại, tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa đa phương cũng như vai trò trung tâm của Liên hợp quốc.

Cuba đưa ra lập trường trên sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày thông báo quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Cuba đến ngày 14/9/2027.

Năm 1962, chính quyền của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã viện dẫn “Trading with the Enemy Act” (tạm dịch là Đạo luật Giao dịch với Kẻ thù) vốn được Quốc hội Mỹ thông qua từ năm 1917 để áp dụng các biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Cuba. Từ năm 1978, các đời Tổng thống Mỹ hằng năm đều gia hạn áp dụng đạo luật này đối với Cuba./.

Mỹ trả lại cho Cuba những tài liệu lịch sử bị đánh cắp Trong số các tài liệu được thu hồi có Hiến pháp La Yaya năm 1897 và các tài liệu thuộc về Tướng Máximo Gómez, Bộ trưởng Ngoại giao Raúl Roa và lãnh tụ Fidel Castro.