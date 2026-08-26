Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tuần tra liên hợp trên biên giới

Ngày 26/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) phối hợp với Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà và Trạm Kiểm tra Biên phòng Xuất nhập cảnh Kim Thủy Hà (Trung Quốc) tổ chức triển khai tuần tra liên hợp trên biên giới.

Hai bên đã thiết lập Bộ Chỉ huy tuần tra liên hợp theo phương án hành động, mỗi bên thành lập 4 đội tuần tra trên bộ và trao đổi 2 tổ sỹ quan liên lạc gồm 4 người (mỗi bên cử 2 người), triển khai tuần tra liên hợp trên biên giới từ Mốc giới số 17 đến Mốc giới số 71 (biên giới Việt-Trung).

Bộ Chỉ huy tuần tra liên hợp và các Đội tuần tra của hai bên thống nhất ý kiến tuần tra liên hợp và thông báo cho nhau về tình hình quản lý biên giới trong thời gian gần đây.

Hai bên đã áp dụng hình thức phối hợp giữa tuần tra bằng xe và đi bộ, triển khai hành động tuần tra liên hợp theo phương thức “biên đối biên, điểm đối điểm, tuyến đối tuyến” trong 2 khung giờ với tổng thời gian là 4 tiếng.

Trong suốt thời gian tuần tra, hai bên đã huy động tổng cộng 8 đội với 68 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, sử dụng 12 lượt phương tiện, tiến hành chào nhau 8 lần, phát hơn 400 tờ rơi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 400 lượt cư dân biên giới, tổng quãng đường tuần tra đạt hơn 150km.

Bộ Chỉ huy tuần tra liên hợp hai bên đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình triển khai tuần tra liên hợp lần này và thông báo cho nhau về tình hình biên giới gần đây.

Đội tuần tra hai bên thực hiện nghi thức chào nhau tại khu vực mốc 63. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai bên thống nhất tuần tra liên hợp biên giới lần này đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích và hiệu quả dự kiến, đồng thời đạt được các đồng thuận về phương hướng công tác tiếp theo. Hai bên tiếp tục duy trì thông báo các thông tin liên quan đến biên giới thông qua trao đổi thư tín, đường dây nóng... nhằm kịp thời xử lý ổn thỏa các vụ việc phát sinh trên biên giới; tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, đấu tranh quyết liệt với các hoạt động tội phạm vi phạm pháp luật như xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn lậu..., cùng nhau duy trì an ninh trật tự và ổn định tại khu vực biên giới hai bên; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật về biên giới, nâng cao thiết thực ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức bảo vệ biên giới của cư dân biên giới hai bên, nhằm phòng ngừa và giảm thiểu các loại tội phạm biên giới./.

Việt Nam-Trung Quốc phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới Đây là hoạt động nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động tội phạm như: xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mua bán người và các hành vi phạm pháp khác khu vực biên giới.