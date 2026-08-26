Điều động, phân công 3 Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc

Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã diễn ra chiều 26/8, tại Hà Nội.

Các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo các nội dung bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tiếp đó, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố các quyết định Bộ Chính trị, Ban Bí thư (cùng ban hành ngày 22/8/2026) về việc điều động, phân công, chỉ định Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đồng chủ trì hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu bàn giao nhiệm vụ và nhân sự. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát biểu bàn giao nhiệm vụ và nhân sự, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ: Công việc này nhìn bề ngoài là việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, con người nhưng thực chất đây là một quyết định chính trị lớn, nằm trong chủ trương nhất quán của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV: Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi gần dân nhất, sát dân nhất - ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, với những quyết sách chưa từng có tiền lệ về tổ chức bộ máy, về mô hình chính quyền ba cấp. Cải cách càng sâu, đổi mới càng mạnh, càng phải dựa vào dân, càng phải làm cho dân hiểu, dân tin, dân đồng thuận, dân cùng làm.

Không có sự đồng thuận của nhân dân thì không một chủ trương lớn nào đi được đến đích. Vì vậy, bàn giao hôm nay tuyệt nhiên không phải là thu hẹp, là hạ thấp công tác dân vận.

Ngược lại, đây là sự bố trí lại lực lượng để công tác dân vận mạnh hơn, gần dân hơn, thực chất hơn.

Nguyên tắc xuyên suốt là bàn giao nguyên trạng: nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ; nguyên trạng tổ chức bộ máy; nguyên trạng con người; nguyên trạng cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu.

Không thất thoát, không bỏ sót, không để khoảng trống, không được gián đoạn dù chỉ một ngày, một giờ - công việc với dân không có kỳ nghỉ chuyển tiếp.

"Đề nghị khẩn trương hướng dẫn, triển khai đồng bộ ở cấp tỉnh, cấp xã đúng lộ trình kế hoạch đã xác định," đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương các đồng chí Phó Trưởng Ban phụ trách lĩnh vực dân vận, lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, chuyên viên đã dốc lòng, dốc sức cho công tác tham mưu; đồng thời đề nghị 3 đồng chí tiếp nhận cương vị mới sẽ mang theo vốn quý đã tích lũy được: bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy tham mưu chiến lược, phương pháp làm việc khoa học và trên hết là tấm lòng với dân; nhanh chóng hòa nhập, khiêm tốn học hỏi, đoàn kết cùng tập thể mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cuộc bàn giao không phải là khép lại mà là mở ra giai đoạn công tác dân vận của Đảng đứng ở vị trí gần dân nhất, sát cơ sở nhất, gắn bó máu thịt nhất với Nhân dân.

"Cơ quan có thể thay đổi, nhưng sợi chỉ đỏ thì không bao giờ đổi thay: "dân là gốc," trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân," đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Chức năng, nhiệm vụ cùng cán bộ của Ban Dân vận Trung ương được chuyển từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, như vậy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tổ chức của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được bổ sung, tăng cường.

Đây chính là điều kiện thuận lợi để Đảng ủy vừa thực hiện tốt công tác lãnh đạo theo Quyết định 171, vừa thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, đường lối, giải pháp lớn về công tác dân vận của Đảng và của hệ thống chính trị.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cùng cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương chuyển về Đảng ủy sẽ đoàn kết, chia sẻ, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ trên từng cương vị công tác, để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, dứt khoát không vì việc chuyển giao mà làm gián đoạn công việc.

Thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thành Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 171-QĐ/TW, ngày 20/5/2026 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 9/2026 để có căn cứ chính trị, pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Đảng bộ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy tập trung hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trong đó có các đề án về công tác dân vận vừa được tiếp nhận, đảm bảo không để gián đoạn, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt là khẩn trương rà soát để tham mưu sửa đổi, bổ sung tổng thể các văn bản của Đảng về công tác dân vận, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý 3/2026 theo chỉ đạo của Ban Bí thư.

Cảm ơn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác dân vận thời gian qua, dành sự tin tưởng đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Trung ương về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng với truyền thống vẻ vang của công tác dân vận, với sức mạnh của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ mới được Trung ương giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, sinh năm 1970, quê quán: thành phố Hải Phòng. Đồng chí có nhiều năm công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (cũ). ​ Khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (tháng 2/2025), đồng chí Phạm Tất Thắng giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. ​ Đến ngày 22/8/2026, đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030. ​ Đồng chí Nguyễn Quang Đức, sinh năm 1971, quê quán: thành phố Hà Nội. Đồng chí có nhiều năm công tác và trưởng thành tại Hà Nội, từng giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội. ​ Giai đoạn 11/2024-1/2025, đồng chí giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (tháng 2/2025), đồng chí giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. ​ Đến ngày 22/8/2026, đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030. ​ Đồng chí Triệu Tài Vinh, sinh năm 1968, quê quán: tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí từng trải qua nhiều chức vụ công tác: Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ); Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. ​ Khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (tháng 2/2025), đồng chí giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. ​ Đến ngày 22/8/2026, đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030./.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 đồng chí.

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