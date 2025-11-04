Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW Bùi Thị Minh Hoài

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được điều động phân công tham gia Ban Bí thư và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Sáng 4/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; điều động phân công tham gia Ban Bí thư và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương./.