Điểm lại hành trình của Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Kết quả 2-2 trên sân Mỹ Đình đồng nghĩa Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Tối 26/8/2026, sân vận động Mỹ Đình trở thành tâm điểm của bóng đá Đông Nam Á khi đội tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Sau chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam bước vào trận quyết định với lợi thế đáng kể và đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup trên sân nhà.

Sau 90 phút, hai đội hòa nhau 2-2. Kết quả này đồng nghĩa Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup./.