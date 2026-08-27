HLV Anthony Hudson: Đội tuyển Thái Lan xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn

Huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, Anthony Hudson cho rằng đội tuyển Thái Lan xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam, đồng thời thừa nhận quả phạt đền bị bỏ lỡ là bước ngoặt ảnh hưởng lớn đến tinh thần các học trò.

"Hai lần vươn lên nhưng học trò đều phản lưới, tôi thấy Thái Lan xứng đáng được kết quả tốt hơn thế này. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội," huấn luyện viên Anthony Hudson chia sẻ sau trận.

Nhà cầm quân người Anh cũng dành lời chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam: "Tôi cũng phải chúc mừng Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt từ đầu giải."

Theo huấn luyện viên Hudson, tình huống bỏ lỡ quả phạt đền là bước ngoặt quan trọng của trận đấu. "Tôi nghĩ bước ngoặt trận đấu là ở quả phạt đền hỏng. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần Thái Lan. Đây là bài học kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ của chúng tôi," ông nói.

Huấn luyện viên Hudson nhấn mạnh đội tuyển Thái Lan đã tạo ra đủ cơ hội để có thể giành một kết quả tích cực hơn: "Chúng tôi xứng đáng có được nhiều hơn thế này. Đội đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, trong đó có quả phạt đền. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận tốt, nhưng bóng đá là như vậy. Đây cũng là một phần của trận đấu và là kinh nghiệm tốt cho các cầu thủ trẻ."

Dù không thể giành chiến thắng, huấn luyện viên Hudson vẫn bày tỏ sự tự hào về hành trình của đội bóng trong bối cảnh thời gian chuẩn bị hạn chế.

"Đây là giải đấu khó khăn khi đội tuyển Thái Lan chỉ có 6 tuần chuẩn bị và 1 trận giao hữu trước giải. Tôi vẫn tự hào về các cầu thủ và cảm ơn sự hỗ trợ của các câu lạc bộ quốc nội. Thú thực là tôi không dám nghĩ chúng tôi có thể đi xa thế này với điều kiện chuẩn bị và quỹ thời gian như vậy," ông Hudson cho biết.

Huấn luyện viên người Anh cũng dành lời khen cho Yosakorn sau khi cầu thủ này giành danh hiệu cá nhân: "Tôi rất vui khi Yosakorn giành được danh hiệu. Cậu ấy đã trưởng thành qua giải đấu và màn trình diễn này cho thấy cậu ấy có thể thi đấu ở cấp độ cao hơn trong tương lai."

"Các cầu thủ đã không bỏ cuộc, họ đã cống hiến tất cả. Đây là trải nghiệm tuyệt vời đối với họ và tôi tự hào về các cầu thủ," huấn luyện viên Hudson nói thêm.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hudson tiết lộ việc thủ môn 39 tuổi Chatchai Budprom được bắt chính xuất phát từ chấn thương của Kampol Pathomakkakul. Ông đồng thời đánh giá Chatchai Budprom đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khung thành U23 Thái Lan./.

Hoà 2-2 ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup Hoà 2-2 trên sân Mỹ Đình và giành thắng lợi chung cuộc 4-2 sau hai lượt chung kết, tuyển Việt Nam một lần nữa vô địch ASEAN Cup.