Xem trực tiếp lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam-Thái Lan trên kênh nào?

Vào lúc 20g hôm nay (26/8), trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ bước vào trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026.

Trận đấu này mang tính quyết định xem Việt Nam hay Thái Lan sẽ trở thành nhà vô địch của giải đấu.

Trước trận đấu được mong đợi này, "các chiến binh Sao vàng" đang nắm ưu thế lớn khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thái Lan ở lượt đi.

Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải là những người đã ghi bàn sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị để mang niềm vui về cho đội nhà.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang rất gần chức vô địch Đông Nam Á thứ tư trong lịch sử và lần thứ ba có cơ hội đăng quang trên sân nhà.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không được phép chủ quan khi Thái Lan đang bị đẩy về thế không còn gì để mất.

Trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan được trực tiếp trên VTV 6, FPT Play và TV360./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 26/8: Chung kết lượt về Việt Nam-Thái Lan 20g hôm nay (ngày 26/8), đội tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu Thái Lan ở trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 để xác định đội bóng nào sẽ là nhà vô địch.