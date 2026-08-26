Đội hình ra sân trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam-Thái Lan

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã không có bất cứ sự thay đổi về nhân sự đội hình xuất phát của Việt Nam so với trận lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026 khi tái ngộ Thái Lan ở lượt về tại Mỹ Đình.

Cụ thể, trên hàng công, vị "thuyền trưởng" người Hàn Quốc tiếp tục tin dùng bộ ba tiền đạo là Đình Bắc, Xuân Son và Hoàng Hên.

Ở hàng tiền vệ, Quang Hải và Hai Long đã tỏa sáng khi được cùng ghi bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, để tạo thế trận chắc chắn, thầy Kim quyết định sử dụng bộ tứ tiền vệ gồm Nguyễn Văn Vĩ, Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long và Trương Tiến Anh.

Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn là bộ ba trung vệ Đoàn Văn Hậu, Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh.

Ở vị trí thủ môn, thủ thành Lê Giang Patrik vẫn là sự lựa chọn số 1 xuyên suốt hành trình của Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Trước trận chung kết lượt về, đội tuyển Việt Nam đang có ưu thế lớn khi giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi.

Kết quả này giúp cho "các chiến binh Sao vàng" đang đứng trước cơ hội để lần thứ tư bước lên đỉnh vinh quang tại giải Đông Nam Á./.

Xem trực tiếp lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam-Thái Lan trên kênh nào? Trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20g hôm nay (26/8) trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.