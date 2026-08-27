Dư luận Thái Lan tiếc nuối sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau khi hòa đội tuyển Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về diễn ra tối 26/8 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Kết quả trận đấu thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sau trận chung kết lượt về, truyền thông Thái Lan dành nhiều sự chú ý cho kết quả của trận đấu và màn trình diễn của hai đội.

Trang thể thao SiamSport đánh giá đội tuyển Việt Nam cho thấy chất lượng của một tập thể mạnh, thể hiện sự chắc chắn, sắc bén và khả năng duy trì phong độ trong những trận đấu quan trọng.

Theo SiamSport, đội tuyển Việt Nam đã tận dụng lợi thế có được từ trận lượt đi để khép lại giải đấu với chức vô địch.

SiamSport đồng thời đánh giá đội tuyển Thái Lan đã nỗ lực chiến đấu đến những giây cuối cùng, song không thể đảo ngược tình thế sau khi để thua Việt Nam 0-2 ở trận chung kết lượt đi. Trang này cho rằng những kinh nghiệm thu được từ giải đấu sẽ là bài học quan trọng để đội tuyển Thái Lan hướng tới các mục tiêu tiếp theo.

Trong khi đó, tờ Matichon đưa tin đội tuyển Thái Lan đã tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận chung kết lượt về, song không thể ngăn đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch. Trước đó, đội tuyển Thái Lan đã để thua Việt Nam 0-2 trên sân nhà ở trận chung kết lượt đi.

Một trong những phản ứng đáng chú ý sau trận đấu đến từ cựu danh thủ và cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Kiatisak Senamuang.

Trên trang cá nhân, ông viết: "Hôm nay đội tuyển Thái Lan của chúng ta đã thi đấu rất xuất sắc. Và xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam."

Ngay sau trận chung kết lượt về, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam, thường được người hâm mộ gọi là "Madam Pang," cũng đăng tải thông điệp cảm ơn các cầu thủ, các câu lạc bộ và người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển trong giải đấu.

Bà Nualphan Lamsam viết: "Cảm ơn tất cả các cầu thủ. Cảm ơn tất cả các câu lạc bộ. Cảm ơn tất cả những tiếng cổ vũ của người hâm mộ."

"Madam Pang" cũng cho biết nhiệm vụ tiếp theo của đội tuyển Thái Lan là tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10/2026.

Đội tuyển Thái Lan nằm ở Division 1, cùng bảng với Việt Nam, Pakistan và Philippines; các trận đấu sẽ được tổ chức tại Indonesia.

Với chiến thắng chung cuộc 4-2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan, từng 7 lần vô địch giải đấu, giành ngôi á quân.

Trước khi bước vào trận chung kết, đội tuyển Thái Lan đã để thua Singapore 1-2 trên sân nhà ở trận bán kết lượt về và tiếp tục thất bại 0-2 trước Việt Nam ở trận chung kết lượt đi. Kết quả hòa 2-2 ở trận lượt về không đủ để "Voi chiến" đảo ngược tình thế./.

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