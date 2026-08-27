Báo Hàn Quốc cảnh báo đội nhà khi chung bảng với Việt Nam tại Asian Cup 2027

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam, hai tờ Newsis và News1 của Hàn Quốc đồng loạt ca ngợi "ma thuật Kim Sang Sik," đồng thời xem Việt Nam là đối thủ đáng gờm của Hàn Quốc ở Asian Cup 2027.

Trên sân Mỹ Đình tối 26/8, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Với chức vô địch thứ hai liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục viết thêm một chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Newsis gọi chiến tích này là màn thể hiện của "Kim Sang Sik Magic," trong khi News1 nhấn mạnh nhà cầm quân người Hàn Quốc một lần nữa tạo ra "Sang-sik Magic" sau khi giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan ở hai kỳ ASEAN Cup liên tiếp.

Theo truyền thông Hàn Quốc, huấn luyện viên Kim Sang Sik đang tạo nên một hành trình đặc biệt kể từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam năm 2024.

Dưới thời Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam lần lượt chinh phục ba giải đấu Đông Nam Á gồm ASEAN Cup, AFF U23 Championship và SEA Games.

Theo News1, đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, thậm chí vượt qua những gì huấn luyện viên Park Hang Seo từng làm được.

Tại ASEAN Cup 2026, Việt Nam bất bại cả 8 trận, với 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ nhận 3 bàn thua trong toàn bộ giải đấu. Đặc biệt, sau hai lượt trận chung kết với Thái Lan, Việt Nam thắng 2-0 trên sân khách trước khi hòa 2-2 tại Mỹ Đình để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đội tuyển giành ASEAN Cup hai kỳ liên tiếp.

Không chỉ dừng ở chức vô địch, truyền thông Hàn Quốc đặc biệt chú ý đến sự ổn định của đội tuyển Việt Nam. Trận hòa Thái Lan 2-2 giúp Việt Nam nâng chuỗi bất bại ở các trận đấu quốc tế lên con số 26, gồm 22 chiến thắng và 4 trận hòa. Thành tích này vượt qua kỷ lục cũ 18 trận bất bại của bóng đá Việt Nam.

Điều khiến chiến tích của Việt Nam được báo chí Hàn Quốc đặc biệt quan tâm nằm ở một chi tiết quan trọng: Việt Nam và Hàn Quốc sẽ nằm cùng bảng tại Asian Cup 2027.

Theo News1, Việt Nam đã giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2027 sau thành tích toàn thắng ở vòng loại cuối. Tại giải đấu diễn ra ở Saudi Arabia vào tháng 1/2027, Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, Yemen và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đây rõ ràng không phải bảng đấu dễ dàng cho bất kỳ đội nào. Nhưng với Hàn Quốc, sự trỗi dậy của Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik là điều đáng phải lưu tâm.

Bóng đá Việt Nam từng hai lần vào tứ kết Asian Cup, vào các năm 2007 và 2019. Tuy nhiên, đội tuyển hiện tại đang được kỳ vọng vượt qua thành tích tốt nhất trong lịch sử. Mục tiêu mà huấn luyện viên Kim Sang Sik hướng đến là ít nhất lọt vào bán kết. Và đó cũng chính là lý do thành công liên tiếp của ông tại Đông Nam Á có thể trở thành lời cảnh báo đối với Hàn Quốc.

Việt Nam đang trở thành một đội bóng có khả năng duy trì vị thế ở đỉnh cao Đông Nam Á, trong khi vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đang ngày càng chứng minh khả năng xây dựng một tập thể chiến thắng. Và khi Asian Cup 2027 đang đến gần, chính Hàn Quốc sẽ là một trong những đội đầu tiên phải đối mặt với "ma thuật" ấy.

Nếu huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục đưa Việt Nam tiến bộ với tốc độ hiện tại, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại Saudi Arabia sẽ không còn đơn thuần là màn so tài giữa một đội bóng hàng đầu châu Á và một đại diện Đông Nam Á. Đó còn là cuộc gặp đặc biệt giữa bóng đá Hàn Quốc và một đội tuyển đang được dẫn dắt bởi chính một chiến lược gia Hàn Quốc đang ở thời kỳ thành công nhất sự nghiệp./.

Truyền thông khu vực dậy sóng với thành tích của bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup Chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam đã trở thành tâm điểm của truyền thông Đông Nam Á sau trận hòa kịch tính 2-2 với Thái Lan tại Mỹ Đình.