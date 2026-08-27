Nhân lực chất lượng cao vẫn là lợi thế cốt lõi của ngành công nghệ Israel

Chuyên trang công nghệ Calcalist của Israel dẫn ý kiến các chuyên gia cho biết các lý do như đồng shekel mạnh, chi phí lao động cao hay lợi thế của các trung tâm nhân lực giá rẻ ở nước ngoài đều có cơ sở về mặt tài chính. Tuy nhiên, những yếu tố này chỉ phản ánh một phần nhỏ của bài toán. Giá trị thực sự của ngành công nghệ Israel nằm ở đội ngũ kỹ sư có khả năng làm việc dưới áp lực, giải quyết vấn đề nhanh và chịu trách nhiệm trực tiếp với kết quả.

Lợi thế nhân lực của Israel không bắt đầu từ các khóa đào tạo ngắn hạn, mà được hình thành sớm trong môi trường xã hội và quân đội. Nhiều lao động trẻ Israel, ngay từ đầu những năm 20 tuổi, đã có kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế, làm việc trong điều kiện nguồn lực hạn chế và phải đưa ra quyết định nhanh. Điều này tạo ra đường cong phát triển nghề nghiệp sớm hơn so với nhiều thị trường khác./.

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Viết Thành