HLV Kim Sang-sik tự nhận là 'vua' trong ngày tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup

"Ngày hôm nay, cho phép tôi được tự nhận mình như một 'vị vua' của bóng đá Việt Nam. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ trở lại với vai trò một huấn luyện viên bình thường, tiếp tục cống hiến hết mình với mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa trong tương lai," huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi nhà cầm quân Hàn Quốc cùng "Những Chiến binh Sao Vàng" bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở đấu trường Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik thực sự có thể được ví như "vị vua Midas" của bóng đá Việt Nam, khi dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Hàn Quốc, "Binh đoàn Rồng Vàng" đã liên tiếp lên ngôi vương ở 4 giải đấu bao gồm 2 chức vô địch ASEAN Cup vào các năm 2024 và 2026, huy chương Vàng SEA Games 2025 tại Thái Lan và danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á năm 2025.

"Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể người hâm mộ Việt Nam. Các cổ động viên đã phủ kín sân vận động Mỹ Đình, tạo nguồn động lực to lớn cho các cầu thủ. Chức vô địch ngày hôm nay là dành cho tất cả người dân Việt Nam," thầy Kim xúc động chia sẻ sau lần thứ 2 vô địch ASEAN Cup.

Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã trải qua những thời khắc khó khăn trong trận chung kết lượt về, khi đội khách Thái Lan hai lần vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của toàn đội đã giúp "Binh đoàn Rồng Vàng" đứng vững trước sức ép và cân bằng tỷ số 2-2, qua đó lên ngôi vô địch với thắng lợi chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.

"Tôi muốn được tôn vinh các cầu thủ, những người đã đi vào lịch sử Việt Nam với chiến thắng này. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, không thể phản công trước sức ép của Thái Lan. Tuy nhiên, bàn thắng của Hoàng Hên ở đầu hiệp hai đã giúp các cầu thủ dễ đá hơn. Tôi rất tự hào khi toàn đội đã không bỏ cuộc khi đối mặt với thế trận khó khăn," thầy Kim tri ân các học trò sau chức vô địch đáng nhớ trên sân Mỹ Đình.

​Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh, chức vô địch ASEAN Cup 2026 mang lại cảm xúc đặc biệt khi đây là lần đầu tiên ông được nếm trải hương vị chiến thắng trước các khán giả nhà.

"Cả 3 lần vô địch trước chúng tôi đều ăn mừng trên sân khách. Lần vô địch này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ và đáng tự hào trong sự nghiệp của tôi. Chắc hẳn người hâm mộ sẽ đổ ra đường 'đi bão' để hòa chung niềm vui với đội tuyển, và tôi có một chút lo lắng không biết toàn đội sẽ về khách sạn bằng cách nào đây," nhà cầm quân Hàn Quốc hài hước chia sẻ./.

Hoàng Hên đội nón lá, Đình Bắc tươi rói khi nâng cúp vô địch ASEAN Cup Dàn sao của đội tuyển Việt Nam không giấu được niềm hạnh phúc khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở đấu trường ASEAN Cup, sau khi đánh bại đối thủ Thái Lan ở trận chung kết lượt về.