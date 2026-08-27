Phấn đấu mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ thiết yếu và cơ hội phát triển

Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho mọi người dân.

Chiều 25/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, đề xuất chủ trương, giải pháp thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự chung sức của toàn xã hội, công tác an sinh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhưng chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn.

Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho mọi người dân.

Đến 2045, hệ thống phải tiếp cận chuẩn mực các nước phát triển, thu nhập cao, dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch, khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro./.