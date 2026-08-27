Người dân cả nước vỡ òa cảm xúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Tối 26/8, ngay sau tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026 vang lên, hàng vạn người hâm mộ trên cả nước đã đổ ra đường để ăn mừng chức vô địch lịch sử của đội tuyển Việt Nam.

Hà Nội

Ngay từ thời điểm trận đấu kết thúc, khu vực quảng trường trước sân vận động Mỹ Đình và tuyến đường Lê Đức Thọ nhanh chóng trở thành một "biển người."

Hàng vạn cổ động viên tràn ra từ các khán đài hòa cùng dòng người đổ về từ các ngả đường, tạo nên bầu không khí sôi động với tiếng hô vang “Việt Nam vô địch,” tiếng trống rộn rã và tiếng kèn vuvuzela vang vọng khắp khu vực. Nhiều nhóm cổ động viên phấn khích nhảy múa và cùng hát vang bài ca chiến thắng.

Hòa chung không khí hân hoan mừng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch, anh Vũ Thanh Niên (sinh năm 1979, trú tại phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng) vui vẻ nói: “Tuyển Việt Nam năm nay xứng đáng vô địch, chỉ là hơi thiếu may mắn khi để Thái Lan cầm hòa ở lượt về thôi. Trận đấu quá cảm xúc. Chúc mừng tuyển Việt Nam với chức vô địch lịch sử này.”

Ghi nhận vào lúc 22 giờ 10 phút, không khí lễ hội bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, phố cổ cùng các trục đường chính như Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Nguyễn Thái Học, Đại Cồ Việt...

Biển người mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, trống và kèn vang rộn rã tạo nên khung cảnh rực rỡ và náo nhiệt khắp các tuyến phố. Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tiến về khu vực hồ Hoàn Kiếm ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.

Nhiều điểm trình chiếu màn hình lớn ngoài trời như Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Công viên Thống Nhất trở thành tâm điểm bùng nổ cảm xúc khi hàng loạt cổ động viên vẫy cờ đỏ sao vàng, gõ trống rộn rã, nhảy múa ăn mừng ngay khi thầy trò Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik nâng cao cúp vô địch. Người dân thuộc mọi lứa tuổi hòa chung niềm vui chiến thắng, cùng hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch."

Càng về khuya, không khí càng trở nên sôi động. Trên các trục đường huyết mạch dẫn vào trung tâm như Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Kim Mã và Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Võ Chí Công… dòng xe di chuyển nhích từng chút một trong sắc đỏ rợp trời của cờ Tổ quốc.

Chung niềm vui, người dân hai bên đường liên tục vẫy cờ, đập tay cổ vũ, trao nhau những nụ cười và lời chúc mừng chiến thắng. Những vật dụng thường ngày như, xoong, nồi, kèn, trống… bỗng trở thành phương tiện hữu ích được nhiều người hâm mộ sử dụng mừng chiến công của tuyển Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vang lên, người hâm mộ tại Thành phố Hồ Chí Minh đổ ra đường ăn mừng chức vô địch lần thứ tư của đội tuyển Việt Nam. Không khí lễ hội đã diễn ra sôi động từ trước, trong và sau trận đấu. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngay từ chiều, đông đảo cổ động viên đã tập trung để theo dõi trận chung kết lượt về. Dù trời đổ mưa, lượng người hâm mộ đến khu vực này vẫn rất đông, tập trung trước các màn hình lớn để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Hàng vạn cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, băngrôn, khẩu hiệu tập trung theo dõi trận đấu. Không chỉ có người Việt Nam, đông đảo du khách quốc tế cũng mang cờ đỏ sao vàng, đeo ruybăng “Việt Nam vô địch,” góp phần biến phố đi bộ Nguyễn Huệ thành một “khán đài ngoài trời” rực lửa trước giờ bóng lăn.

Người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh ăn mừng chiến thắng Đội tuyển Việt Nam ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không khí ăn mừng chiến thắng “vỡ òa” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hàng nghìn cổ động viên nhảy múa, hò reo, cùng tạo nên bầu không khí náo nhiệt với trống, kèn và nhiều vật dụng mang theo để cổ vũ. Tại nhiều khu vực khác, đông đảo người dân Thành phố cũng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Các tuyến đường từ trung tâm đến khu vực ngoại thành trở nên nhộn nhịp, sôi động dù đêm đã về khuya. Trống, kèn, chảo, nồi... xuất hiện trên nhiều tuyến đường, tạo nên âm thanh đặc trưng của những màn ăn mừng bóng đá.

Các tuyến đường khu vực trung tâm như Đồng Khởi, Lê Lợi, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son... đông nghẹt phương tiện.

Những lá cờ Tổ quốc đủ kích cỡ tung bay giữa dòng phương tiện. Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại nhiều chốt để bảo đảm an toàn, điều tiết giao thông, giúp người dân tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng.

Tại các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm như Cộng Hòa, Quang Trung, Cách Mạng Tháng Tám, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ..., nhiều phương tiện tiếp tục nối đuôi nhau hướng về trung tâm Thành phố để hòa chung không khí ăn mừng chiến thắng.

An Giang

Đông đảo người hâm mộ bóng đá An Giang đã đổ xuống các tuyến đường trung tâm ăn mừng chiến thắng. Không khí lễ hội nhanh chóng lan tỏa với cờ Tổ quốc và tiếng hò reo "Việt Nam vô địch," tạo nên những màn ăn mừng sôi động trên nhiều tuyến phố.

Tại các phường trung tâm An Giang, không khí ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam nhanh chóng lan tỏa. Từ những con đường lớn đến các khu vực đông dân cư, người hâm mộ mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, áo cờ đỏ sao vàng và cùng nhau hô vang những khẩu hiệu "Việt Nam vô địch" chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ di chuyển bằng xe máy, ô tô, tạo nên những dòng người đông đúc nhưng tràn đầy phấn khởi.

Tại phường Long Xuyên, nhiều tuyến đường trung tâm trở nên nhộn nhịp, đông đúc. Người hâm mộ bóng đá từ các khu dân cư tập trung về khu vực trung tâm, cùng nhau hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng," cùng nhau hô vang "Việt Nam vô địch."

Không ít người hâm mộ mang theo cờ Tổ quốc kích thước lớn, vừa di chuyển vừa vẫy cờ trong tiếng reo hò. Dòng người cầm cờ đỏ sao vàng di chuyển nối dài trên các tuyến phố, tạo nên hình ảnh rực rỡ và không khí náo nhiệt.

Đông đảo người hâm mộ bóng đá tập trung tại các tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, An Giang ăn mừng cúp vô địch của tuyển Việt Nam. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Khánh Hòa

Hàng nghìn người dân và du khách tại Khánh Hòa đã đổ xuống đường, hòa chung niềm vui chiến thắng. Tại khu vực trung tâm phường Nha Trang, không khí ăn mừng sôi động trên nhiều tuyến đường. Dọc đường Trần Phú ven biển, dòng người mang theo cờ đỏ sao vàng, băngrôn, kèn và các vật dụng cổ vũ nối dài.

Tiếng hô “Việt Nam vô địch,” “Việt Nam chiến thắng” liên tục vang lên giữa tiếng còi xe và những lá quốc kỳ tung bay.Không khí lễ hội trải dài từ khu vực Quảng trường 2 tháng 4, Tháp Trầm Hương theo đường Trần Phú đến cầu Trần Phú, khu vực Tháp Bà và tuyến Phạm Văn Đồng.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ xuống phố; các nhóm thanh niên khoác quốc kỳ, chạy xe thành từng đoàn để chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, một người dân Nha Trang, phấn khởi cho biết chiến thắng trước Thái Lan mang lại cảm xúc đặc biệt bởi đây luôn là một trong những đối thủ lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong khu vực.

“Tôi và bạn bè xuống đường ngay sau khi trận đấu kết thúc. Điều vui nhất là nhìn thấy hàng nghìn người cùng khoác trên mình màu cờ Tổ quốc, cùng hô vang Việt Nam. Đây thực sự là một đêm đáng nhớ,” anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách đang nghỉ dưỡng tại Nha Trang cũng hòa vào dòng người ăn mừng. Một du khách nước ngoài cho biết anh rất ấn tượng trước tình yêu bóng đá và bầu không khí cuồng nhiệt của người Việt Nam. Hình ảnh người dân mang quốc kỳ xuống phố, cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng tạo nên một không khí thân thiện, sôi động và đặc biệt trên thành phố biển.

Nhiều du khách quốc tế đang nghỉ dưỡng tại Nha Trang cùng hòa vào không khí ăn mừng. Một nhóm du khách Nga mang theo cờ Việt Nam, cùng người dân hô vang “Việt Nam vô địch,” ghi lại những khoảnh khắc sôi động trên thành phố biển.

Một du khách Nga đi cùng đoàn cho biết đây là lần đầu tiên được trực tiếp chứng kiến không khí người dân Việt Nam xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia. Anh rất ấn tượng khi từ người trẻ, các gia đình đến du khách đều có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui.

“Không khí thật tuyệt vời. Chúng tôi cảm nhận được tình yêu bóng đá và niềm tự hào của người Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi được có mặt tại Nha Trang trong một đêm đặc biệt như thế này,” du khách chia sẻ.

Sự hòa nhập của các đoàn khách quốc tế khiến không khí trên các tuyến phố ven biển Nha Trang thêm sôi động. Những cái bắt tay, tiếng reo hò và hình ảnh du khách nước ngoài cùng người dân giương cao cờ đỏ sao vàng tạo nên một nét đẹp trong đêm chiến thắng, khi niềm vui bóng đá trở thành cầu nối giữa người dân địa phương và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh niềm vui, nhiều người dân cũng ý thức giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng được tăng cường tại những khu vực đông người, hướng dẫn, phân luồng giao thông, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự để người dân có thể vui mừng chiến thắng trong không khí an toàn.

Nghệ An

Hàng nghìn người dân đã đổ ra các tuyến đường chính như Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Thi, Lê Nin… để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Từ những điểm tập trung xem bóng đá với màn hình LED cỡ lớn đến các tuyến phố trung tâm, không khí chiến thắng lan tỏa mạnh mẽ trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, tiếng reo hò và những băng rôn cổ vũ.

Trước giờ bóng lăn, tại nhiều địa phương trong tỉnh, các màn hình LED cỡ lớn đã được lắp đặt để người dân cùng theo dõi, cổ vũ đội tuyển. Những điểm xem bóng đá tập trung nhanh chóng trở thành nơi hội tụ của đông đảo người hâm mộ.

Tại sân chùa Chợ Hến (xã Yên Trung), quê hương tiền đạo Đình Bắc, một màn hình LED rộng khoảng 20 m2 được dựng lên phục vụ người dân theo dõi trận đấu. Không khí tại quê nhà cầu thủ trở nên đặc biệt sôi động khi người dân cùng hướng về màn hình, dõi theo từng pha bóng và chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng của người con xứ Nghệ.

Tại Nhà văn hóa xóm Phú Sơn (xã Vân Du), quê nhà tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh, một màn hình LED cỡ lớn cũng được lắp đặt, tạo không gian để người dân cùng theo dõi và cổ vũ đội tuyển.

Tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An, màn hình LED lớn được dựng tại sân phía trước, tạo điểm xem bóng đá tập trung, với sức chứa khoảng 2.000 người. Hàng nghìn người hâm mộ đã cùng theo dõi trận đấu, tạo nên bầu không khí sôi động như một sân vận động thu nhỏ.

Tại các điểm xem bóng đá, mỗi pha bóng nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam đều nhận được những tiếng hò reo, cổ vũ. Khi Đình Bắc suýt ghi bàn, không khí như vỡ òa. Người hâm mộ đồng loạt đứng dậy reo hò, vẫy cờ đỏ sao vàng và gọi tên cầu thủ người Nghệ An.

Anh Trần Văn Hiền (30 tuổi, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An, quê nhà Đình Bắc) chia sẻ: “Những pha đi bóng solo đầy tốc độ của Đình Bắc thực sự mang đến rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, đặc biệt là với người dân quê nhà. Mỗi lần Đình Bắc có bóng, tôi đều hồi hộp chờ đợi em đột phá. Những pha tăng tốc, vượt qua cầu thủ đối phương rồi hướng thẳng về phía khung thành khiến cả điểm xem bóng đá như vỡ òa. Đình Bắc còn trẻ nhưng đã cho thấy sự tự tin, tốc độ và tinh thần thi đấu rất đáng khâm phục. Là người Nghệ An, tôi rất tự hào khi chứng kiến một cầu thủ trưởng thành từ quê hương thi đấu và để lại dấu ấn trong màu áo đội tuyển Việt Nam.”

Ngay sau chiến thắng, niềm vui từ các điểm xem bóng đá nhanh chóng lan ra các tuyến phố. Từ các ngả đường, dòng người liên tục đổ về khu vực trung tâm. Trên những chiếc xe máy, ô tô, cờ đỏ sao vàng được người dân mang theo tung bay trong gió, băng rôn Việt Nam vô địch cùng trống, kèn... xuống phố ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, từng đoàn xe nối nhau di chuyển. Những lá cờ đỏ sao vàng được giơ cao giữa dòng phương tiện. Tiếng còi xe vang lên liên hồi, hòa cùng tiếng hô “Việt Nam vô địch,” tạo nên không khí náo nhiệt. Nhiều nhóm bạn trẻ đi thành từng đoàn, mang theo cờ và băng rôn. Không ít người vừa di chuyển vừa dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng.

Trong dòng người xuống phố, màu áo đỏ và sắc cờ Tổ quốc trở thành hình ảnh nổi bật. Người già, thanh niên, trẻ nhỏ cùng hòa vào không khí chung. Có những nhóm bạn trẻ vừa đi vừa hát, vẫy cờ; những gia đình cùng nhau xuống phố; nhiều người tranh thủ chụp ảnh, quay video lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Đêm 26/8 trở thành một đêm đáng nhớ đối với người hâm mộ bóng đá trên cả nước. Từ thành thị đến nông thôn, sắc đỏ và tiếng hô "Việt Nam vô địch" đã góp phần tạo nên bầu không khí rộn ràng, thể hiện tình yêu bóng đá, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết của người dân.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 không chỉ là thành quả của các cầu thủ và ban huấn luyện mà còn là món quà tinh thần đặc biệt dành cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam./.

Truyền thông khu vực dậy sóng với thành tích của bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup Chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam đã trở thành tâm điểm của truyền thông Đông Nam Á sau trận hòa kịch tính 2-2 với Thái Lan tại Mỹ Đình.