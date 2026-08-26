ASEAN thúc đẩy công nhận kỹ năng hướng tới thị trường lao động hội nhập

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 26/8, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM) lần thứ 29 đã diễn ra tại Bangkok, với chủ đề "Thúc đẩy Nguồn nhân lực ASEAN: Chứng nhận kỹ năng hướng tới sự công nhận toàn cầu."

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan Julapun Amornvivat chủ trì, với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn cùng Đoàn đại biểu từ 11 quốc gia thành viên ASEAN; Phó Tổng Thư ký ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp tăng cường nguồn nhân lực ASEAN nhằm thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, quá trình chuyển đổi xanh, số hóa và những biến động của thị trường lao động.

Các quốc gia tái khẳng định cam kết chung đối với việc thúc đẩy việc làm thỏa đáng, bao trùm, nâng cao khả năng thích ứng của lực lượng lao động và tạo cơ hội học tập suốt đời, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; ủng hộ mạnh mẽ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC), trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập kế hoạch dựa trên kết quả và dữ liệu để cải thiện sinh kế cho người dân; cam kết thực hiện Kế hoạch hành động về Chuyển đổi công bằng và bao trùm sang việc làm xanh (2025-2030) nhằm bồi dưỡng kỹ năng xanh, kỹ năng số và mở rộng cơ hội việc làm xanh; tái khẳng định quyết tâm ngăn ngừa và xóa bỏ triệt để các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất thông qua Lộ trình ASEAN đến năm 2035.

Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn đánh giá cao thành công của Hội nghị Ban Điều phối Mạng lưới An toàn, vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET) lần thứ 27 vừa được tổ chức trong tháng 7/2026 tại Việt Nam, trong đó đã chính thức thông qua hạng mục Giải thưởng ASEAN-OSHNET mới: "Giải thưởng ASEAN-OSHNET về ứng dụng công nghệ trong công tác An toàn, vệ sinh lao động," nhằm vinh danh các doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ số vào an toàn lao động.

Về định hướng hợp tác, Hội nghị hoan nghênh và hoàn thiện Chương trình Công tác của các Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2026-2030 cùng các kế hoạch chuyên ngành nhằm định hướng hợp tác trong 5 năm tới.

Nổi bật tại Hội nghị là việc thông qua Tuyên bố ASEAN về Tuyển dụng công bằng, đạo đức và bền vững cho lao động di cư và Tuyên bố ASEAN về tăng cường khả năng chống chịu của thị trường lao động và xã hội.

Các tuyên bố này sẽ được trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Bên cạnh đó, các hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động trong khu vực phi chính thức và thanh tra lao động ngành thủy sản cũng đã được nhất trí thông qua nhằm bảo vệ người lao động dễ bị tổn thương.

Tham dự Hội nghị, Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy làm Trưởng đoàn đã tham gia tích cực và đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng.

Trong bài phát biểu, Thứ trưởng Cao Huy đánh giá cao công tác tổ chức cũng như tính thời sự của chủ đề do nước chủ nhà lựa chọn; đồng thời tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc chung tay xây dựng một thị trường lao động ASEAN tự cường, bao trùm và hội nhập.

Hội nghị ALMM lần thứ 29 tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh việc thiết lập hệ thống chứng nhận kỹ năng đạt chuẩn quốc tế và thúc đẩy cơ chế công nhận lẫn nhau chính là “chìa khóa” chiến lược nhằm mở ra cơ hội việc làm bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho lực lượng lao động toàn khu vực.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam đã đề xuất 3 trọng tâm hợp tác chiến lược. Thứ nhất, mở rộng và hài hòa hóa cơ chế công nhận lẫn nhau: Mở rộng phạm vi và số lượng các Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) trong khu vực; phát huy vai trò Hội đồng Giáo dục Nghề nghiệp ASEAN (ATC) để kết nối hệ thống chứng nhận kỹ năng quốc gia với chuẩn mực khu vực và toàn cầu, trên nền tảng Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và tham chiếu khu vực.

Thứ hai, xây dựng hạ tầng số làm nền tảng tin cậy cho công nhận xuyên biên giới: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số để số hóa, xác thực và tra cứu chứng chỉ kỹ năng liên thông giữa các quốc gia thành viên; hoàn thiện cơ sở dữ liệu kỹ năng quốc gia đảm bảo tiêu chí "đúng, đủ, dùng chung", làm cơ sở để các nước ASEAN công nhận kỹ năng của nhau một cách minh bạch, nhanh chóng, không phải đánh giá lại từ đầu.

Thứ ba, bảo đảm công nhận kỹ năng mang lại giá trị thực chất cho người lao động: Gắn việc công nhận kỹ năng với cải thiện điều kiện làm việc, cải cách tiền lương công bằng và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, để tấm chứng chỉ được công nhận thực sự chuyển hóa thành cơ hội việc làm bền vững và thu nhập tương xứng cho người lao động.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy tái khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên để triển khai hiệu quả Chương trình công tác ALMM giai đoạn 2026-2030, góp phần xây dựng một thị trường lao động ASEAN tự cường, bao trùm và hội nhập./.

Đưa hợp tác khu vực ASEAN về an toàn, vệ sinh lao động lên tầm cao mới Hội nghị CBM-27 kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác ASEAN-OSHNET trong giai đoạn mới, hướng tới một khu vực ASEAN ngày càng an toàn, gắn kết và bền vững hơn cho hơn 350 triệu người lao động.

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