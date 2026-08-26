Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa dông kèm lốc xoáy

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ đêm 25/8 đến 17 giờ ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc, sét và sạt lở cục bộ tại 12 xã, phường, làm 2 người bị thương, 147 ngôi nhà bị ảnh hưởng và gây thiệt hại ước tính gần 7,5 tỷ đồng.

Hai trường hợp bị thương được ghi nhận tại xã Thượng Hà gồm bà Bàn Thị Tòong (sinh năm 1979) và cháu Lý Khá Như (sinh năm 2024), hiện đang được theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Thiên tai đã khiến 147 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng; trong đó thiệt hại nặng nhất tại các xã Thượng Hà (49 nhà), Dương Quỳ (46 nhà) và phường Cầu Thia (17 nhà). Về sản xuất, hơn 200ha diện tích nông-lâm nghiệp bị ảnh hưởng, gồm hơn 143ha lúa, hoa màu (riêng phường Cầu Thia có 76ha lúa mùa giai đoạn chín bị ngập úng, gãy đổ) và hơn 56ha rừng trồng.

Về hạ tầng, bùn đất tràn mặt đường khoảng 20 mét khối trên Quốc lộ 279 đoạn qua xã Dương Quỳ gây ách tắc giao thông tạm thời; sự cố cây đổ làm đứt đường dây điện tại khu vực Mo Nhang và Cang Dông (xã Trạm Tấu). Dông lốc cũng làm tốc mái, hư hỏng một số hạng mục tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Thượng Hà, Trường Mầm non số 2 (xã Thượng Hà) và công trình phụ trợ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Cốc Mỳ (xã Trịnh Tường), cùng khoảng 200 mét vuông mái xưởng của Hợp tác xã Long Phát.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương nhanh chóng huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và nhân dân thực hiện phương châm "4 tại chỗ", hỗ trợ các hộ dân lợp lại nhà ở, dọn dẹp cây đổ; đồng thời điều động phương tiện hót dọn bùn đất trên Quốc lộ 279, bảo đảm giao thông thông suốt.

Tỉnh Lào Cai hiện đang chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với địa phương tiếp tục thăm hỏi, hỗ trợ người bị thương; khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện và sửa chữa các điểm trường học; đồng thời hướng dẫn nhân dân thu hoạch, khôi phục diện tích cây trồng bị ngã đổ nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất./.

Lào Cai thiệt hại hơn 5 tỷ đồng do mưa lớn kèm dông lốc Lực lượng công an, quân sự, dân quân, lực lượng xung kích, các đoàn thể và nhân dân được huy động hỗ trợ khắc phục thiệt hại, khơi thông dòng chảy, sửa chữa nhà ở và bảo đảm giao thông.