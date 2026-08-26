Môi trường

Bắc Ninh: Rút báo động III trên sông Thương, báo động II trên sông Cầu

Dù lũ đang xuống, Bắc Ninh yêu cầu tiếp tục tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều; theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát các khu dân cư có nguy cơ ngập, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán khi cần thiết.

Đồng Thúy
Nước sông Cầu dâng cao ngập nhà dân gần 2m, ngày 25/8/2026. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Nước sông Cầu dâng cao ngập nhà dân gần 2m, ngày 25/8/2026. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Chiều 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã rút lệnh báo động số III trên sông Thương tại Trạm Thủy văn Cầu Sơn và báo động số II trên sông Cầu tại Trạm Thủy văn Đáp Cầu do mực nước các sông đang xuống.

Cụ thể, hồi 17 giờ 17 phút ngày 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh rút lệnh báo động số III trên sông Thương tại Trạm Thủy văn Cầu Sơn do mực nước đã xuống dưới mức báo động III (16m).

Trước đó, hồi 14 giờ cùng ngày, tỉnh đã rút lệnh báo động số II trên sông Cầu tại Trạm Thủy văn Đáp Cầu khi mực nước xuống dưới mức báo động II (5,3m). Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 17 giờ ngày 26/8, mực nước các sông tiếp tục xuống.

Tại thời điểm 16 giờ, mực nước sông Cầu tại Trạm Đáp Cầu ở mức 5,27m, dưới báo động II; tại Phúc Lộc Phương 7,29m, trên báo động II. Trên sông Thương, mực nước tại Trạm Cầu Sơn ở mức 16,09m, trên báo động III 0,09m; tại Phủ Lạng Thương 6,61m, trên báo động III 0,31m. Sông Lục Nam tại Trạm Lục Nam ở mức 5,30m, dưới báo động I.

Mặc dù lũ đang xuống, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, rà soát các khu dân cư có nguy cơ ngập, lũ quét, sạt lở để chủ động phương án sơ tán khi cần thiết. Các tuyến đường còn ngập, chia cắt được yêu cầu tăng cường kiểm soát, không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Đến 17 giờ ngày 26/8, mưa lũ trên địa bàn tỉnh không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, còn 215 nhà bị ảnh hưởng do ngập; 369 hộ phải di dời hoặc di chuyển tài sản; 1.321 hộ bị cô lập, 890 hộ bị ngập. Diện tích cây trồng bị ngập úng là 8.003,55ha; 2.313 gia súc và 140.200 gia cầm bị ảnh hưởng; diện tích thủy sản bị ảnh hưởng 621,41ha.

Tỉnh đang duy trì 511 máy bơm tiêu úng; các đơn vị quản lý thủy lợi tiếp tục vận hành trạm bơm, khơi thông dòng chảy, tập trung tiêu úng, nhất là tại các khu công nghiệp, đô thị; đồng thời kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố đê điều, hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bão lũ Bắc Ninh #Báo động sông Thương #Báo động sông Cầu #Ứng phó thiên tai #Đê điều Bắc Ninh
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