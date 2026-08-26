Lũ quét tại Nepal, ít nhất 22 người thiệt mạng

Cảnh sát Nepal cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong trận lũ quét dữ dội trên sông Bhote Koshi ngày 26/8.

Người phát ngôn của Cảnh sát tỉnh Bagmati, ông Rajendra Prasad Dhamala xác nhận con số thương vong trên, đồng thời nói rằng công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được tiến hành tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đến tối cùng ngày, lực lượng an ninh đã giải cứu được 88 người.

Trước đó, Ủy ban Du lịch Nepal thông báo có tới 384 du khách, trong đó có 291 người nước ngoài, mất tích sau khi trận lũ quét lớn tràn qua huyện Rasuwa ở miền Bắc nước này.

Những du khách nước ngoài mất tích đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Australia, Hà Lan, Mỹ, Malaysia, Anh và Nam Phi.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn để thảo luận về các biện pháp cứu hộ và cứu trợ.

Trong khi đó, quân đội Nepal cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng an ninh khác tăng cường hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại các huyện bị ảnh hưởng.

Rasuwa ghi nhận thiệt hại nặng nhất khi lũ quét cuốn trôi nhiều ngôi nhà, gây hư hại cho các khu chợ, dự án thủy điện, đường sá và cơ sở hạ tầng khác.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với người đồng cấp Nepal Balen Shah để bày tỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân trong trận lũ bất ngờ tại một số khu vực của quốc gia láng giềng.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Kathmandu thiết lập các đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về công dân Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Theo trang India Today, khoảng 105 người Ấn Độ mất tích sau lũ lụt ở Nepal./.

Gần 400 du khách mất tích trong trận lũ tại miền Bắc Nepal Khoảng 384 du khách, trong đó có 291 người nước ngoài, được báo cáo mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại huyện Rasuwa ở miền Bắc nước này.