Gần 400 du khách mất tích trong trận lũ tại miền Bắc Nepal

Ngày 26/8, Ủy ban Du lịch Nepal cho biết khoảng 384 du khách, trong đó có 291 người nước ngoài, được báo cáo mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại huyện Rasuwa ở miền Bắc nước này.

Người phát ngôn của Ủy ban trên, ông Sunil Sharma, ra thông báo cho biết các du khách nước ngoài mất tích đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Australia, Hà Lan, Mỹ, Malaysia, Anh và Nam Phi.

Các cơ quan chức năng Nepal đã huy động lực lượng tìm kiếm và cứu nạn sau trận lũ kinh hoàng xảy ra trong ngày 26/8 tại huyện Rasuwa, với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng và các thiết bị khác. Trong khi đó, người dân sống gần sông suối được cảnh báo nên di dời đến nơi an toàn.

Hình ảnh do Cảnh sát Nepal và một số nguồn khác đăng tải trên mạng xã hội cho thấy dòng nước bùn chảy cuồn cuộn qua các thung lũng núi ở huyện Rasuwa. Theo đánh giá ban đầu, lũ đã gây thiệt hại đường sá và cơ sở hạ tầng điện lực.

Theo thông báo của Cơ quan Điện lực Nepal, lũ đã ảnh hưởng đến việc sản xuất 430 MW điện, trong đó có thủy điện và điện mặt trời, gây gián đoạn nguồn cung. Một số tuyến đường cao tốc bị đóng cửa.

Thủ tướng Balendra Shah đã triệu tập cuộc họp khẩn của Cơ quan Quốc gia về giảm thiểu rủi ro và quản lý thiên tai để đánh giá tình hình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Shah cho biết các biện pháp cần thiết đã được triển khai với sự phối hợp của đội ngũ y tế và các cơ quan liên quan./.

Lở tuyết tại Nepal khiến 7 nhà leo núi thiệt mạng Trong số những người thiệt mạng, có 2 hướng dẫn viên leo núi người Nepal; danh tính 5 nạn nhân còn lại hiện chưa được xác định, một trong số 5 nạn nhân có thể là công dân Pháp.