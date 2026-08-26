Các phi hành gia Mỹ và châu Âu hoàn tất lắp đặt ăng-ten dự phòng trên ISS

Ngày 25/8, phi hành gia Anil Menon của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) và phi hành gia Sophie Adenot của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã hoàn tất chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 6,5 giờ bên ngoài Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), để lắp đặt và kết nối thành công một ăngten dự phòng truyền dữ liệu từ ISS xuống mặt đất.

Thông báo của NASA cho biết hai phi hành gia đã lắp đặt và kết nối ăng-ten, thiết bị đóng vai trò là đường truyền quan trọng, cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao giữa ISS và Trung tâm Kiểm soát sứ mệnh của NASA tại Houston (Mỹ).

Sau khi hoàn tất việc lắp đặt, hai phi hành gia đã cố định ăng-ten bị hỏng vào bệ chứa phụ tùng dự phòng trên kết cấu giàn của ISS. Thiết bị này trước đó đã được tháo ra và tạm thời cất giữ trong chuyến đi bộ ngoài không gian ngày 18/8.

NASA cho biết kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy ăng-ten mới hoạt động tốt, với nguồn điện và khả năng truyền dữ liệu đều đạt yêu cầu. Các kiểm soát viên mặt đất sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra trong đêm để đánh giá đầy đủ chức năng của thiết bị.

Đây là chuyến đi bộ ngoài không gian thứ ba của phi hành gia Menon và thứ hai của phi hành gia Adenot, đồng thời là chuyến đi bộ ngoài không gian thứ 283 được thực hiện nhằm phục vụ các hoạt động lắp ráp, bảo trì và nâng cấp ISS./.

Nữ phóng viên thường trú đầu tiên của hãng thông tấn TASS tại ISS Tên lửa Soyuz-2.1a mang theo tàu Soyuz MS-29 đưa ba phi hành gia gồm hai người Nga và một người Mỹ lên quỹ đạo trong khuôn khổ sứ mệnh kéo dài 261 ngày, trong đó có 1 phóng viên của TASS.