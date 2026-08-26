Nga nhất trí kéo dài hoạt động của Trạm Vũ trụ Quốc tế đến năm 2030

Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ trụ Nga Roscosmos, ông Dmitry Bakanov cho biết Moskva đã nhất trí với đề xuất của Mỹ về việc kéo dài thời gian hoạt động của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đến năm 2030 nhằm tiếp tục triển khai các thí nghiệm trên quỹ đạo.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Life.ru, ông Bakanov cho biết việc kéo dài hoạt động ISS thêm 2 năm là đề xuất của phía Mỹ và Nga hoàn toàn ủng hộ. Hai bên đã nhất trí nội dung này từ ngày 14/7.

Theo ông, ISS sở hữu cơ sở hạ tầng đặc biệt, cho phép hai nước tiếp tục tiến hành một số thí nghiệm trên quỹ đạo trong khuôn khổ dự án hợp tác chung.



Roscosmos và NASA đã ký thỏa thuận từ năm 2022, theo đó phi hành đoàn của hai nước cùng tham gia các chuyến bay.

Cơ chế này nhằm bảo đảm luôn có ít nhất một nhà du hành vũ trụ Nga và một phi hành gia Mỹ trên ISS để hỗ trợ vận hành các khu vực do Nga và Mỹ phụ trách trên trạm trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc lịch bay thay đổi.

Theo ông Bakanov, việc kéo dài hoạt động của ISS không ảnh hưởng đến kế hoạch của Nga phát triển trạm vũ trụ quỹ đạo riêng. Môđun đầu tiên của trạm, được gọi là môđun nút đa năng, dự kiến được chế tạo và phóng vào năm 2028.

Ông Bakanov cho biết Nga sẽ từng bước chuyển từ vận hành ISS sang vận hành trạm vũ trụ quỹ đạo của nước này, qua đó bảo đảm không xảy ra khoảng thời gian gián đoạn giữa hai chương trình./.



Các phi hành gia Nga và Mỹ trở về Trái Đất an toàn sau 8 tháng trên ISS Phi hành đoàn gồm 2 nhà du hành vũ trụ Nga và 1 phi hành gia Mỹ đã hạ cánh an toàn xuống Kazakhstan sau 8 tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).