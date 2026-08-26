Ensure Gold: Trao cha mẹ món quà chúc sức khỏe cho hành trình phía trước

Mùa Vu Lan không chỉ là dịp tri ân mà còn là lời nhắc chăm sóc sức khỏe cha mẹ từ những điều giản dị mỗi ngày để giữ gìn hy vọng cho gia đình trong hành trình phía trước.

Thấu hiểu cha mẹ để chăm sóc và gìn giữ hy vọng gia đình

Cuộc sống bận rộn khiến thời gian bên cha mẹ của nhiều người con ngày một ít lại. Mùa Vu Lan không chỉ là dịp tri ân, mà còn là lúc họ dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ, lắng nghe những điều họ thực sự mong muốn. Và rất thường khi, điều ước đó đơn giản là có đủ sức khỏe để tiếp tục vui sống và đồng hành cùng gia đình.

Kể từ khi đón bé đầu lòng, chị Mỹ Linh (32 tuổi, Hà Nội) càng thấu hiểu hơn tình yêu thương và những hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Chị cho biết, trải nghiệm làm mẹ giúp chị nhận ra cha mẹ luôn cố gắng gìn giữ sức khỏe để tiếp tục là điểm tựa cho con cái, từ đó càng trân trọng và quan tâm hơn đến sức khỏe của bố mẹ.

Anh Bảo Long (38 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết khoảng cách địa lý khiến anh ít khi được ở bên chăm sóc cha mẹ. "Bố mẹ tôi sống ở quê, còn tôi làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng thường gọi điện hỏi thăm nhưng gần đây thấy bố mẹ ít nói chuyện. Chỉ đến khi người bà con ghé thăm, tôi mới biết dạo này bố mẹ hay mệt và sức khỏe giảm sút nhiều nhưng giấu vì sợ con cái lo lắng. Tôi thấy thương ông bà âm thầm chịu đựng để con yên lòng."

Dù hoàn cảnh mỗi gia đình khác nhau, các câu chuyện đều gặp nhau ở một điểm chung: điều cha mẹ mong nhất vẫn là có đủ sức khỏe để đồng hành cùng con cháu. Vì thế, những hành động chăm sóc thiết thực mỗi ngày dành cho đấng sinh thành càng trở nên ý nghĩa.

Sự thay đổi về sức khỏe của cha mẹ hiện diện trong những điều rất đỗi bình thường.

Đồng hành cùng cha mẹ trên hành trình lão hóa khỏe mạnh

Càng lớn tuổi, cha mẹ càng đối mặt với nhiều thay đổi về sức khỏe. Những công việc thường ngày như bê chậu cây, xách đồ hay đi lại có thể trở nên khó khăn hơn. Những biểu hiện đó có thể là do tình trạng mất cơ ở người lớn tuổi.

Nghiên cứu cho thấy, từ sau 40 tuổi, sức khỏe khối cơ và miễn dịch có thể suy giảm dần theo thời gian, từ đó có thể gây ảnh hưởng sức khỏe và giảm chất lượng cuộc sống. Vì vậy, việc tăng cường sức khỏe khối cơ và hệ miễn dịch là chìa khóa để giúp người lớn tuổi duy trì sức khỏe tổng thể và cải thiện chất lượng sống mỗi ngày.

Đồng hành cùng những người con trên hành trình chăm sóc sức khỏe cha mẹ, Ensure Gold, giải pháp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối từ Abbott, cung cấp 39 dưỡng chất cần thiết giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Với công thức tác động kép, Ensure Gold bổ sung HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ và YBG giúp tăng cường miễn dịch.

Những thay đổi tích cực ấy cũng được nhiều gia đình cảm nhận trong hành trình đồng hành chăm sóc sức khỏe cha mẹ.

Với chị Mỹ Linh, chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ cũng là cách để đáp lại những hy sinh thầm lặng mà ông bà đã dành cho con cái suốt nhiều năm. "Trước đây, bố mẹ luôn là người lo cho tôi. Giờ đến lượt mình, tôi muốn chăm sóc sức khỏe của ông bà từ những điều nhỏ nhất.

Ngoài việc bổ sung Ensure Gold, tôi cũng sẽ cùng bố mẹ xây dựng một lối sống lành mạnh hơn để ông bà luôn khỏe mạnh, tận hưởng cuộc sống và đồng hành cùng gia đình trong nhiều năm nữa."

Do ở xa không thể thường xuyên chăm sóc cha mẹ, anh Bảo Long duy trì thói quen mỗi tháng gửi những quà chúc sức khỏe về quê như một cách đồng hành cùng ông bà từ xa.

Anh cho biết, điều anh mong nhất là bố mẹ có thêm sức khỏe để chăm sóc bản thân, luôn vui vẻ, nhiều năng lượng và cả gia đình có thêm nhiều dịp sum họp.

Sức khỏe luôn là mong ước của những người con mong muốn dành cho cha mẹ trong mùa Vu Lan. Bởi khi cha mẹ khỏe mạnh, gia đình vẫn còn những điểm tựa yêu thương để cùng nhau tiếp tục những chặng đường phía trước./.

Vu lan từ truyền thống đến hành trình tri ân và sẻ chia Từ một nghi lễ mang đậm dấu ấn Phật giáo, Vu Lan theo thời gian đã hòa vào đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, trở thành một dịp giàu ý nghĩa đạo đức và nhân văn.