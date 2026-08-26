Lũ lụt tại Nepal: Số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 95 người

Người phát ngôn cảnh sát Nepal, Abi Narayan Kafle thông báo số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 95 người trong trận lũ lớn quét qua khu vực biên giới giáp khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc).

Trong khi đó, khoảng 28 nhân viên cảnh sát đang mất tích.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Nepal Balendra Shah kêu gọi người dân nước này đoàn kết sau trận lũ lụt tàn khốc.

Ông cũng trấn an người dân, đồng thời khẳng định chính phủ hoàn toàn chịu trách nhiệm về công tác cứu nạn, cứu hộ, điều trị, cung cấp thực phẩm và nơi tạm trú cho người dân.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố đã kích hoạt hệ thống giám sát vệ tinh để giúp công tác khắc phục hậu quả sau trận lũ tại Nepal, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ thêm cho quốc gia Nam Á đang hứng chịu thảm họa này.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết rằng: "Hệ thống Copernicus đã được kích hoạt để hỗ trợ lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng tại Nepal và hỗ trợ công tác ứng phó tại hiện trường. Chúng tôi sẵn sàng huy động thêm các nguồn hỗ trợ từ châu Âu”./.



Lũ quét tại Nepal, ít nhất 22 người thiệt mạng Người phát ngôn của Cảnh sát tỉnh Bagmati, Nepal xác nhận ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong trận lũ quét dữ dội trên sông Bhote Koshi của nước này ngày 26/8.