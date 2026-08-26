Công bố Triển lãm quốc tế về Điều hòa máy lạnh và tòa nhà thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Triển lãm Quốc tế về Điều hòa Không khí, Làm lạnh và Công nghệ Tòa nhà Thông minh 2026 (HVACR Vietnam 2026) và Cuộc thi Thiết kế Hệ thống (HVAC) toàn quốc 2026 đã chính thức công bố các hoạt động trọng tâm sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Ngành HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn trong bối cảnh thế giới hướng tới phát triển bền vững và mục tiêu Net Zero.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Informa Markets – đơn vị tổ chức triển lãm, Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam (VISRAE), ASHRAE Vietnam Chapter cùng đông đảo phóng viên báo chí, truyền thông và các đơn vị đồng hành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Giang Cao Tuấn, Chủ tịch ASHRAE Vietnam Chapter, nhấn mạnh: "Ngày nay, một công trình tốt không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về nhiệt độ hay độ ẩm. Công trình còn phải bảo đảm chất lượng môi trường trong nhà, sức khỏe và sự tiện nghi của người sử dụng; đồng thời phải sử dụng năng lượng hiệu quả, vận hành tin cậy và có trách nhiệm với môi trường. Để đạt được những mục tiêu đó, người kỹ sư không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân mà cần những cơ sở khoa học rõ ràng, những phương pháp thiết kế được kiểm chứng và những tiêu chuẩn kỹ thuật có tính thống nhất. Đó chính là vai trò của các tiêu chuẩn ASHRAE."

Toàn cảnh buổi họp báo ngày 26/8 tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hò Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo công bố, HVACR Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 4-6/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm được tổ chức bởi Informa Markets, phối hợp cùng VISRAE và ASHRAE Vietnam Chapter, dự kiến quy tụ hơn 400 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, sự kiện sẽ diễn ra đồng thời với Vietnam Energy Week 2026, tạo thành hệ sinh thái triển lãm quy mô quốc tế về năng lượng, công nghệ tòa nhà và giải pháp HVAC.

Điểm nhấn quan trọng nhất được Ban tổ chức giới thiệu tại sự kiện là Vòng Chung kết Cuộc thi Thiết kế Hệ thống HVAC Toàn quốc 2026. Đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức dành cho sinh viên các trường đại học trên toàn quốc, với yêu cầu thiết kế hệ thống HVAC theo tiêu chuẩn ASHRAE.

Bà Lữ Minh Uyên, Phó Giám đốc Sự kiện Informa Markets Vietnam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Minh Thái, Phó trưởng Ban Khoa học Công nghệ VISRAE, chia sẻ: "Giá trị lớn nhất của cuộc thi không nằm ở chỗ giúp tìm ra đội có phương án thiết kế tốt nhất, mà quan trọng hơn, đây là cơ hội để các bạn sinh viên bắt đầu tiếp cận một bài toán HVAC hướng tới tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững theo cách của một kỹ sư thực sự phải thực hiện. Thiết kế HVAC đơn giản chỉ tính đúng tải lạnh, chọn đúng thiết bị. Trong thực tế nghề nghiệp, người kỹ sư còn phải trả lời nhiều câu hỏi hơn. Đó chính là sự khác nhau giữa giải một bài tập hay môn học tại trường và thiết kế một hệ thống HVAC thực sự."

Được biết, cuộc thi hướng sinh viên tới việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, đồng thời quan tâm tới tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Các đội thi sẽ phải xác định điều kiện thiết kế, phân tích tải, tổ chức thông gió, kiểm soát chất lượng không khí, đánh giá tiện nghi nhiệt và tối ưu hiệu quả năng lượng trên cơ sở các tiêu chuẩn ASHRAE phù hợp. Vòng Chung kết sẽ diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm HVACR Vietnam 2026, tại SECC, nơi các đội tuyển xuất sắc sẽ trình bày giải pháp trước hội đồng chuyên gia, doanh nghiệp và đông đảo khách tham quan chuyên ngành.

Vòng chung kết Cuộc thi Thiết kế Hệ thống HVAC Sinh viên Toàn quốc 2026 (VSDC 2026) sẽ diễn ra vào tháng 11/2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban tổ chức cũng cho biết bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm và công nghệ, HVACR Vietnam 2026 sẽ tổ chức chuỗi hội thảo chuyên ngành với sự tham gia của các diễn giả hàng đầu trong nước và quốc tế, các diễn đàn kỹ thuật, chương trình kết nối giao thương cùng nhiều hoạt động bên lề. Đây là cơ hội để doanh nghiệp cập nhật xu hướng công nghệ mới như công trình xanh, Net Zero, chất lượng không khí trong nhà, điều khiển thông minh và số hóa.

Với VISRAE và ASHRAE Vietnam Chapter, cuộc thi này được kỳ vọng sẽ trở thành bước khởi đầu cho một cam kết dài hạn: Kết nối nhà trường, sinh viên, chuyên gia và doanh nghiệp; thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn; đồng thời góp phần hình thành một thế hệ kỹ sư Việt Nam có chuyên môn vững vàng, sử dụng thành thạo ngôn ngữ kỹ thuật quốc tế và đủ năng lực tham gia vào những dự án có tiêu chuẩn cao trên toàn cầu./.