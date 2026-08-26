408.000 tỷ đồng sẵn sàng “tiếp sức” cho các động lực tăng trưởng kinh tế

Ngày 26/8, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo tham gia chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số.”

Đây là kết quả triển khai chỉ trong thời gian ngắn sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 7125/NHNN-TD ngày 7/8/2026, yêu cầu các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống, trên cơ sở năng lực, điều kiện hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn, chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, trong đó có các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí.

Ngay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã nhanh chóng vào cuộc, chủ động xây dựng và triển khai các chương trình tín dụng hướng tới những khu vực được xác định là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời tăng cường hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với NHNN, với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng. Cụ thể, Agribank 70.000 tỷ đồng; 3 ngân hàng là BIDV, Vietcombank và VietinBank mỗi ngân hàng 50.000 tỷ đồng.

Tám ngân hàng thương mại cổ phần đã đăng ký, thông báo, truyền thông tham gia chương trình với tổng cộng khoảng 188.000 tỷ đồng bao gồm: SHB, MSB, Sacombank, BVBank, Nam Á Bank, NCB, Saigonbank và TPBank.

Việc các ngân hàng thương mại nhanh chóng triển khai các gói tín dụng cho thấy sự chủ động của hệ thống ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn và đưa tín dụng đến đúng những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Đồng thời, thể hiện hệ thống ngân hàng luôn chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, đúng đối tượng, phục vụ tăng trưởng. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Thông qua các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp cùng chính sách ưu đãi về lãi suất, phí tùy theo điều kiện của từng ngân hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và phát triển.

Việc dòng vốn được định hướng vào các động lực tăng trưởng và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng góp phần mở rộng dư địa phát triển của doanh nghiệp, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo./.