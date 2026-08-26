Môi trường

Người dân Đồng Nai bàn giao 3 cá thể khỉ nguy cấp, quý hiếm

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ các loài động vật rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Đậu Tất Thành
Anh Đặng Thanh Tâm bàn giao cá thể Khỉ mặt đỏ quý hiếm cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Anh Đặng Thanh Tâm bàn giao cá thể Khỉ mặt đỏ quý hiếm cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 26/8, Ủy ban Nhân dân xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực 7 tiếp nhận, bàn giao 1 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) cho Trung tâm Tuyên truyền du lịch và Cứu hộ bảo tồn, Vườn quốc gia Bù Gia Mập để chăm sóc, quản lý theo quy định.

Trước đó, chiều 25/8, trong lúc làm vườn sầu riêng, anh Đặng Thanh Tâm, trú tại thôn Vĩnh Thiện, xã Bù Đăng phát hiện một cá thể khỉ đi lạc vào vườn. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Tâm đã chủ động liên hệ chính quyền địa phương để giao nộp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể trên là khỉ mặt đỏ, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm - Nhóm IIB. Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, cá thể khỉ được bàn giao về Vườn quốc gia Bù Gia Mập để chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Trước đó, ngày 19/8, tại ấp Đồng Tiến, xã Đồng Tâm, bà Nguyễn Thị Lý tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ đuôi lợn cho lực lượng Kiểm lâm để thực hiện các thủ tục tiếp nhận, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên.

Hai cá thể khỉ đuôi lợn sau khi tiếp nhận sẽ được cơ quan chức năng kiểm tra, đưa đến cơ sở cứu hộ để chăm sóc, theo dõi trước khi xem xét tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng góp phần bảo vệ các loài động vật rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Khỉ nguy cấp #Bảo tồn đa dạng sinh học #Giao nộp động vật hoang dã #Bảo vệ rừng #Đồng Nai Đồng Nai
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