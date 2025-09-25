Người dân Quảng Trị bàn giao một cá thể khỉ đuôi lợn

Ngày 25/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thành Vũ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện bàn giao để đưa về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 24/9, ông Nguyễn Hữu Niên (sinh năm 1980, trú tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Bình) phát hiện một con khỉ lạc vào khu vườn nhà.

Ông đã giữ lại chăm sóc và đến sáng nay bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp nhận để bàn giao cơ quan nhà nước quản lý theo quy định.

Cá thể khỉ có lông màu nâu xám nhạt; nặng khoảng 15kg, thuộc loài khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina).

Loài vật này nằm trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, bị hạn chế khai thác, nuôi nhốt, buôn bán theo quy định của pháp luật Việt Nam./.

Đắk Lắk: Người dân giao nộp cá thể vượn má vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng Người dân Đắk Lắk tự giác giao nộp vượn má vàng quý hiếm, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và giữ gìn môi trường tự nhiên.